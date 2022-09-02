UnionPay ограничила в России прием карт, выпущенных за рубежом РБК: зарубежными картами UnionPay нельзя расплатиться в санкционных банках РФ

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Китайская платежная система UnionPay ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных за рубежом, в POS-терминалах российских банков-эквайеров, находящихся под санкциями западных стран, сообщает РБК со ссылкой на источники в кредитных учреждениях и на платежном рынке. Такие карты есть в основном у туристов из КНР.

Да, действительно китайская платежная система UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга и эмиссии. В частности, только по устному уведомлению был отключен прием иностранных карт UnionPay, — заявил один из собеседников.

По сообщению агентства, UnionPay могла принять это решение из-за страха попасть под вторичные санкции. По словам одного из источников, карты перестали работать еще в апреле-мае поле введения западных рестрикций против российских банков.

В марте 2022 года после ухода из России крупнейших международных платежных систем Visa и Mastercard UnionPay осталась единственной международной платежной системой, продолжающей работу в РФ.

Ранее сообщалось, что еще два крупных российских банка заявили о готовности выпускать карты UnionPay. Это МКБ и ДОМ.РФ, причем в последнем китайский «пластик» может появиться уже в следующем году.