Как россиянам платить картами за границей: 4 актуальных способа в 2023 году Западные системы Visa и Mastercard больше не обслуживают пластик, выпущенный банками из России: какую карту выбрать

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Как можно платить картой «Мир» за границей

В начале весны 2022 года западные платежные системы Visa и Mastercard остановили обслуживание пластиковых карт, выпущенных финансовыми организациями из России. И у многих россиян, выезжающих за рубеж, возник вопрос, как платить картой за границей. Сегодня имеется ряд вариантов решения этой задачи.

Как платить за границей сейчас

Сохранить платежеспособность за границей этим летом возможно несколькими способами:

выпустить пластиковые карты альтернативных платежных систем;

платить мультивалютной картой банков государств СНГ;

привезти наличные из России;

совершить перевод в валюте через SWIFT;

вывести валюту посредством сервисов онлайн-переводов.

У каждого способа есть свои нюансы. Например, из России можно вывезти наличные в сумме, не превышающей $10 тысяч на человека. Перевод денег в валюте через SWIFT может занять до одной недели и стоить до 5% от суммы транзакции. То же самое касается переводов с конвертацией с помощью онлайн-сервисов.

Однако для путешественников информация о том, как платить картой за границей в 2023 году, по-прежнему является наиболее востребованной. Остановимся подробнее именно на этом вопросе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Можно ли платить картой за границей

Карта «Мир»: ограничения и разрешения

Производить оплату картами платежной системы «Мир» вне территории России возможно не везде. На сегодняшний день их принимают менее чем в десяти странах, в том числе в ряде дружественных республик из числа стран СНГ и в популярной у российских путешественников Турции.

При этом возможность выпустить физическую карту «Мир» у нас в стране реализована в любом кредитном учреждении. Если вы уже выехали из России, имеется вариант оформления виртуальной карты через интернет-банк. Оплата таким платежным средством реализуется через приложения для смартфонов, имеющих чип NFC. Однако держателям виртуальных карт «Мир», которые являются владельцами iPhone, стоит помнить, что в полной мере для них не решен вопрос, как платить за границей и на территории России.

Пластик от UnionPay: удобный выход

Банковские карты, функционирующие на базе китайской платежной системы UnionPay, и до введения антироссийских санкций имели хождение в нашей стране. В прошлом году их популярность резко возросла благодаря тому, что обслуживание таких карт поддерживается более чем в 150 странах. Чтобы узнать, можно ли платить за границей карточкой UnionPay, поищите при расчете на терминале или на сайте маркетплейса логотип этой системы. При этом туристы уже столкнулись с проблемой, когда даже при наличии значка на оборудовании окажется, что устройство не сможет обслужить карту, которая принадлежит банку из России.

Держатели пластика национальной платежной системы Китая, отвечая на вопрос, можно ли платить картой за границей, подчеркивают, что лучше использовать ее физический вариант, поскольку виртуальные часто дают сбои при оплате.

Фото: shutterstock Какой картой можно платить за границей

Кобейджинг: какой картой можно платить за границей

Еще один вариант для туристов, интересующихся, как платить за границей в 2023 году, — карты кобейджинговых систем. Этот вид пластика отличается тем, что он функционирует одновременно с двумя платежными системами. Этот способ дает держателям возможность пользоваться услугами большего количества платежных устройств в различных государствах и минимизирует риски отказа в оплате. Кроме того, с помощью кобейджингового пластика можно увереннее совершать покупки на интернет-площадках, не тратя время на поиск информации, можно ли платить за границей имеющейся картой.

Однако держатели платежных средств «Мир» — UnionPay отмечают, что вскоре после роста популярности кобейджинговых карт обслуживающие их финансовые организации попали под антироссийские санкции. По этой причине в ряде случаев пользователи такого вида пластика могут столкнуться с проблемой, как платить за границей этими платежными средствами.

Со временем количество финорганизаций, изготавливающих кобейджинговые карты, растет. На рынке постоянно появляются игроки, на которых действие антироссийских санкций не распространяется. В связи с этим со временем такой тип пластика может стать наиболее предпочтительным вариантом для туристов и путешественников, интересующихся, можно ли платить картой за границей.

Visa и Mastercard: как платить картой за границей

Если ни один из предложенных способов решения вопроса «как платить за границей» вас не устроил, есть и другой перспективный вариант. Речь идет о выпуске мультивалютных карт Visa или Mastercard на территории других государств СНГ. Некоторые турфирмы уже предлагают путешественникам туры с целью оформления карт западных систем в зарубежных банках.

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press Как платить за границей

Как выбрать наиболее надежный вариант

Какой картой платить за границей — каждому туристу стоит решать самостоятельно. У каждого из четырех предложенных способов оплаты картами есть свои достоинства и недостатки. Однако опытные путешественники советуют в качестве страховки от неожиданностей иметь в запасе наличные или карты разных платежных систем. Запасной вариант позволит в случае возникновения проблем не раздумывать, как платить за границей, а использовать альтернативные способы решения этой задачи.

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