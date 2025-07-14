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14 июля 2025 в 08:50

Россиянам объяснили, какие банковские карты лучше перевыпустить

Аналитик Бочкина призвала перевыпускать карты зарубежных платежных систем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из обращения постепенно выводят банковские карты зарубежных платежных систем, сообщила аналитик сервиса «Банки.ру» Эряния Бочкина агентству «Прайм». По ее словам, некоторые карты с истекшим сроком действия лучше перевыпустить заранее, не дожидаясь оповещения от банка.

Кредитные организации заменяют карты с истекшим сроком действия самостоятельно. Их в свое время разрешили использовать из-за нехватки чипов и санкций. Теперь проблемы решены, и находящиеся в обращении слишком долго карты могут быть скомпрометированы.

Чем дольше карта находится в обращении, тем выше риск ее компрометации, а аутентификация пластика по сроку действия — один из способов защиты от злоумышленников, — отметила Бочкина.

Аналитик добавила, что можно дождаться информации о перевыпуске от банка, но можно и перевыпустить карту самостоятельно. Проблем с чипами больше нет, но использование старой карты повышает риск попадания в поле зрения мошенников, предупредила специалист.

Ранее депутат Госдумы член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин предупредил, что банковские карты россиян, срок действия которых истек, будут заблокированы. По его словам, в таком случае гражданам необходимо отправиться в отделение банка с паспортом и обновить карту.

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