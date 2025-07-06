Россиянам объяснили, что происходит с банковской картой по истечении срока

Россиянам объяснили, что происходит с банковской картой по истечении срока Депутат Говырин: банковские карты с истекшим сроком действия будут заблокированы

Банковские карты россиян, срок действия которых истек, будут заблокированы, предупредил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, которые приводит RT, в таком случае гражданам необходимо отправиться в отделение банка с паспортом и обновить карту.

Если срок действия истек, самый верный способ — отправиться в отделение банка с паспортом и обновить карту. Либо перевести деньги на другие банковские карты, либо снять в кассе в банке, — заявил Говырин.

Таким образом депутат прокомментировал инициативу Центробанка ограничить период действия банковских карт с истекшим сроком. Он подчеркнул, что в таком случае будет блокироваться не денежный счет, а только карта, которой человек расплачивается.

О планах Банка России ограничить период действия банковских карт с истекшим сроком ранее рассказала глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина. Предполагается, что это позволит эффективно бороться с мошенниками.