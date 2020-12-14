В ЦБ рассказали, как распознать телефонного мошенника

https://static.news.ru/photo/9385cc3a-3e00-11eb-97ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Банка России назвали критерии, по которым можно вычислить телефонных мошенников, и дали совет, как не попасться на их удочку.

Эксперты отмечаю, что звонок или SMS от незнакомого человека, который представляется банковским работником, сотрудником полиции или представителем магазина, — это уже повод проявить осторожность.

Предельно серьёзно нужно отнестись к разговору или сообщению, если собеседник предлагает перевести деньги на какой-то счёт, оплатить налог, штраф, аванс или совершить иную финансовую операцию.

При этом злоумышленники делают акцент на каких-либо весьма выгодных и даже уникальных условиях по кредитам, депозитам, обещают высокую доходность. В ряде случаев они действуют обратным способом — стараются запугать свою жертву возможной потерей денег.

Мошенники любой ценой стремятся узнать персональные данные человека, PIN-код банковской карты, трёхзначный код на её обратной стороне или другую подобную информацию. Кроме того, они оказывают моральное давление на жертву, настаивая на немедленном совершении нужной им операции.

В ЦБ подчеркнули, что настоящий работник банка никогда не запрашивает у человека какие-либо данные его карты. Он только предупредит клиента о проведении несанкционированной операции. В этом случае необходимо самостоятельно перезвонить в банк и прояснить ситуацию.

Мошенники обычно активизируются перед новогодними праздниками, поэтому граждане должны быть готовы к их звонкам и правильно на них отреагировать, сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Ранее NEWS.ru писал, что силовики задержали двух жителей Москвы по подозрению в краже более 122 млн рублей со счетов клиентов Сбербанка. В числе пострадавших арестованный за подстрекательство к убийству бизнесмен Анатолий Быков, у которого похитили с банковской карты несколько миллионов рублей. Уголовные дела расследуются в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярском крае.