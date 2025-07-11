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11 июля 2025 в 05:20

Посол Ирана запросил помощь у России в восстановлении страны

Посол Ирана: Россия может помочь в восстановлении инфраструктуры страны

Разрушения после атаки на Иран Разрушения после атаки на Иран Фото: XinHua/Global Look Press

Россия при необходимости может помочь в восстановлении поврежденной инфраструктуры Ирана, заявил в интервью ТАСС иранский посол в РФ Казем Джалали. Это связано с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Дипломат подчеркнул, что Иран и Россия не только развивают двусторонние отношения, но и вместе несут ответственность за региональную стабильность и безопасность, а также противостоят унилатерализму. Россия готова сыграть роль посредника для снижения напряженности и поддержать восстановление гражданской инфраструктуры после атак Израиля и США.

Ранее высокопоставленные иранские чиновники в перехваченных переговорах выражали удивление относительно ограниченного масштаба американских ударов по ядерным объектам Ирана. По их словам, операция оказалась менее разрушительной, чем ожидалось, при этом конкретные детали не уточнялись.

До этого американский спецпосланник Стив Уиткофф заявил о скором начале переговорного процесса между США и Ираном по вопросу восстановления ядерной сделки. Вашингтон предлагает Тегерану отказаться от программы обогащения урана в обмен на частичную отмену экономических санкций.

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