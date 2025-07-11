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11 июля 2025 в 04:54

Подполковник обратился к Трампу из-за конфликта на Украине

Подполковник Дэвис: США должны перестать поддерживать конфликт Украины с Россией

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

США должны немедленно прекратить вмешательство в конфликт между Украиной и Россией, заявил в своем посети в Х подполковник американской армии Дэниел Дэвис. Он назвал текущую политику Соединенных Штатов стратегическим самоубийством.

Вот мое послание так называемой американской политической элите: посмотрите на разруху. Вы отдаете ракеты, которых у нас нет, опустошаете запасы, которые мы не можем позволить себе потерять, что делает нас в опасной степени уязвимыми. Это стратегическое самоубийство, — написал Дэвис.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить 10 ракет для комплексов ПВО Patriot. Кроме того, американский лидер намерен содействовать в поиске новых каналов поставки.

Также агентство Bloomberg сообщало, что на фоне неопределенности с американской помощью Германия экстренно наращивает поддержку Украины. По данным журналистов, Берлин берет на себя роль ключевого защитника Киева, особенно в критической сфере ПВО, спасая позиции президента Владимира Зеленского. Германия уже передала Украине три ЗРК Patriot, то есть порядка четверти собственного арсенала таких систем.

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