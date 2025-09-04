Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 09:34

В МИД России рассказали, чем чреваты для мира попытки сдержать РФ в Арктике

МИД РФ: попытки сдержать Россию в Арктике негативно скажутся на экономике мира

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Попытки сдерживать Россию в Арктике негативно скажутся на мировой экономике, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Владислав Масленников. По его словам, которые приводит ТАСС, из-за шагов Запада, в том числе санкций, под ударом находится взаимодействие разных стран на севере, а также сотрудничество в области науки, охраны окружающей среды, рыболовства, реагирования на ЧС.

Безрассудное стремление ряда государств к сдерживанию России в Арктике <…> имеет весьма негативные последствия для всей мировой экономики, — сказал Масленников.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разработка полезных ископаемых в Арктике может быть перспективным направлением сотрудничества России и США. Она отметила, что две страны соседствуют друг с другом в этом регионе, также там соприкасаются их экономические интересы. Представитель МИД добавила, что очевиден потенциал диалога Москвы и Вашингтона в области охраны окружающей среды.

До этого военный эксперт Александр Собянин заявил, что России ни в коем случае нельзя выдавливать США из Арктики. По его мнению, Москве и Вашингтону следует не допускать юридического присутствия в регионе неарктических государств — Китая, Японии, а также стран Европы.

Россия
МИД РФ
Арктика
Запад
последствия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин побывал во владивостокском цифровом лесу
Зимой эта баночка всегда под рукой. Начинаю утро с витаминного заряда
«Один раз спасли»: необычный вопрос немца о Германии удивил Захарову
В Госдуме рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Россиянам рассказали, кому стоит отказаться от хрена
Путин первым посетил музей памяти легендарных морпехов во Владивостоке
Мэр Казани рассказал гимназистам, кто становится чиновниками
Захарова назвала главное препятствие на пути восстановления Украины
«Отписка»: Захарова раскритиковала ответ ООН по расследованию в Буче
Спецборт Путина доставил тяжело больного ребенка в Москву
В Лиссабоне выросло число пострадавших при сходе фуникулера с рельсов
Один товар из Эквадора снова штурмует российский рынок
«На плаху»: Сальдо раскрыл, на что пойдет Зеленский ради своей безопасности
Захарова озвучила неожиданный факт о роли США на Украине
В МИД России рассказали, чем чреваты для мира попытки сдержать РФ в Арктике
Появились кадры начала рабочей программы Путина во Владивостоке
Движение на КАД остановилось из-за аварии с фурами и легковушками
Стало известно о «кровавых» деньгах Киева для наемников
Россиянин придумал план, чтобы обманом присвоить себе почти 700 вагонов
Путин отправился в дальневосточный филиал центра «Россия» на «Урагане»
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.