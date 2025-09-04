В МИД России рассказали, чем чреваты для мира попытки сдержать РФ в Арктике

В МИД России рассказали, чем чреваты для мира попытки сдержать РФ в Арктике МИД РФ: попытки сдержать Россию в Арктике негативно скажутся на экономике мира

Попытки сдерживать Россию в Арктике негативно скажутся на мировой экономике, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Владислав Масленников. По его словам, которые приводит ТАСС, из-за шагов Запада, в том числе санкций, под ударом находится взаимодействие разных стран на севере, а также сотрудничество в области науки, охраны окружающей среды, рыболовства, реагирования на ЧС.

Безрассудное стремление ряда государств к сдерживанию России в Арктике <…> имеет весьма негативные последствия для всей мировой экономики, — сказал Масленников.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что разработка полезных ископаемых в Арктике может быть перспективным направлением сотрудничества России и США. Она отметила, что две страны соседствуют друг с другом в этом регионе, также там соприкасаются их экономические интересы. Представитель МИД добавила, что очевиден потенциал диалога Москвы и Вашингтона в области охраны окружающей среды.

До этого военный эксперт Александр Собянин заявил, что России ни в коем случае нельзя выдавливать США из Арктики. По его мнению, Москве и Вашингтону следует не допускать юридического присутствия в регионе неарктических государств — Китая, Японии, а также стран Европы.