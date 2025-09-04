Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 09:27

Появились кадры начала рабочей программы Путина во Владивостоке

Кремль показал начало рабочей программы Путина во Владивостоке

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рабочая программа президента Российской Федерации Владимира Путина во Владивостоке скоро начнется, сообщила пресс-служба Кремля, которая показала кадры, как глава государства направился на катере «Ураган» в сторону дальневосточного филиала Национального центра «Россия». Судя по опубликованному видео, лидера РФ встретил командир судна.

В рамках намеченной программы у президента запланирован ряд важных встреч. Он проведет беседу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Также в графике значатся переговоры с вице-премьером правительства Юрием Трутневым.

Ранее самолет президента России совершил посадку в аэропорту Владивостока, о чем сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства проведет в Дальневосточном федеральном округе ближайшие два дня.

До этого российский лидер находился с визитом в Пекине. Там он присутствовал на крупном военном параде, посвященном 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и завершению Второй мировой войны.

Представитель Кремля Дмитрий Песков информировал о том, что во время переговоров президента РФ с зарубежными делегациями в Китае прошел традиционный обмен подарками. Он отметил, что многие иностранные представители вручили главе государства символические дары.

Владимир Путин
Владивосток
Кремль
ВЭФ
