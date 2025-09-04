Поклонская указала, кто стоит за трагедией Украины и России Поклонская обвинила Турчинова в трагедии народа Украины и России

Есть несколько лиц, которые ответственны за трагедию народов Украины и России, заявила в своем Telegram-канале бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она в этом контексте упомянула Александра Турчинова, занимавшего должность временного исполняющего обязанности президента Украины. По словам Поклонской, именно он объявил о начале военной операции в Донбассе в 2014 году. Она также утверждает, что им был принят закон о преступной амнистии, который освобождал от ответственности его самого и его сторонников.

«Набожный» лидер религиозного движения протестантского христианского направления «Баптизм», который стал лидером «Майдана» и незаконно занял должность спикера парламента, а затем и не предусмотренную Конституцией Украины должность «и.о. Президента», — написала экс-прокурор.

Ранее Наталья Поклонская говорила, что Крым мог бы стать оптимальным местом для проведения трехсторонней встречи президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она обратила внимание на то, что именно на полуострове происходили важные исторические события, знаменовавшие начало новых эпох.

Экс-прокурор Крыма также говорила, что Россия и Украина, несмотря на текущее противостояние, всегда останутся связаны общими историческими и культурными корнями. Она выразила надежду на то, что Москва и Киев смогут найти путь к мирному урегулированию конфликта.