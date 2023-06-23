Против лома нет приема: как защититься от разных видов мошенничества Почти во всех видах финансового мошенничества злоумышленники учитывают психологию жертвы. Узнаем, как защитить свои деньги от кражи

Фото: shutterstock

Что делать, если попал на мошенников

На сегодняшний день большая часть краж совершается кибермошенниками. Однако можно избежать обмана в Сети. Рассказываем, какие виды мошенничества распространены в интернете, что делать, если попал на мошенников и как защитить свои денежные средства.

Какие бывают виды кибермошенничества

Какие виды мошенничества сегодня можно считать самыми популярными? Эксперты отмечают, что чаще всего преступники звонят человеку по телефону. Существует нескольких популярных схем у мошенников:

родственник попал в ДТП

служба безопасности банка

встречный кредит

помощь в расследовании финансового преступления

инвестиции и игра на бирже

выигрыш в лотерею

положенные социальные выплаты.

Также кибермошенники могут использовать и другие схемы:

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оплата за оформление договора трудоустройства

ошибочный перевод средств

звонок от сотового оператора для включения/отключения услуг

авансовый платеж напрямую с карты на карту по объявлению о продаже

обман при снятии наличных с помощью QR-кода

Различные варианты этих и других видов мошенничества появляются буквально каждый день. Как распознать, что вам позвонил злоумышленник?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Виды мошенничества

Примеры различных видов мошенничества

Рассмотрим на примерах сценарии, которые используют преступники.

Родственник попал в ДТП

Пожилые люди обычно верят в эту легенду. Им поступает звонок от неизвестного, который, изображая родственника, сообщает, что попал в ДТП, и, чтобы на него не завели уголовное дело, необходимо срочно заплатить некую сумму денег, за которой подъедет доверенное лицо. Звонить также может лже-полицейский, рассказывая ту же легенду. Пожилые люди в такой ситуации часто впадают в панику и, стремясь защитить детей или внуков от опасности, отдают все имеющиеся средства.

Служба безопасности банка

В этом случае на телефон жертвы звонит неизвестный, и, представляясь сотрудником службы безопасности банка, заявляет, что с карты клиента был осуществлен денежный перевод. Потом злоумышленник называет сумму, ФИО получателя, иногда регион. Когда владелец карты заявляет, что переводов не делал, аферисты начинают предлагать различные сценарии действий, суть которых — узнать одноразовый смс-пароль для входа в интернет-банк. После чего все средства со счетов держателя исчезают.

Встречный кредит

На эту схему также часто попадаются люди старшего возраста. Им звонит лжесотрудник банка, который заявляет, что на потенциальную жертву неизвестные пытаются оформить кредит. Чтобы отменить заявку, необходимо оформить встречный кредит, а все средства перевести на «безопасные счета», которые укажет звонящий.

Расследование уголовного дела

Также существуют схемы, когда жертве звонят лжесотрудники силовых ведомств и просят помочь в расследовании уголовного дела о мошенничестве. Они выспрашивают данные о счетах в банках, кредитах, доверенностях. Мошенники могут звонить с номеров, совпадающих с официальными номерами ведомств. Злоумышленники могут присылать в мессенджеры фотографии удостоверений, запугивать жертву. Цель — заставить человека сообщить все личные данные, а потом лишить его средств на счетах или заставить оформить кредиты, или перевести деньги мошенникам.

Фото: shutterstock Аферисты

Жажда легких денег

Другой метод — игра на жадности. В этом случае человек, как правило, сам переходит по ссылкам, предлагающим быстрый доход от игры на бирже, инвестиций в акции крупных компаний или выигрыш в лотерею. После того как он сам оставляет свои контактные данные, звонят мошенники и предлагают, например, установить на смарфтон приложение для инвестирования. Причем, скачать такую программу можно из официальных магазинов приложений. После установки ПО жертве предлагается сделать первый взнос, с которой на ее счет даже получит небольшую прибыль. После снова вложиться, но уже на более крупную сумму. Если на руках денег нет, их предлагают занять или взять кредит.

Выигрыш и льготы

Еще один способ получить от граждан средства нечестным путем — сообщение о выигрыше в лотерею или полагающихся социальных выплатах. В этом случае на почту потенциальной жертвы поступает сообщение о выигрыше. Для его получения предлагается отправить небольшую сумму, якобы для того, чтобы «разблокировать» счет или оплатить налоги. Суммы, которые мошенники предлагают перевести, как правило, небольшие. Однако обмануть таким способом можно большое количество людей.

Новые виды мошенничества

Один из новых видов мошенничества — злоумышленники размещают рекламу о легком заработке на платформах, которые часто посещают несовершеннолетние. Например, предлагаю пользователю получить деньги за просмотр видео. Ребенок переходит по ссылке, смотрит ролик, а при попытке вывести якобы заработанные средства, его просят сообщить данные карты. После чего мошенники выводят со счетов все имеющиеся накопления.

Фото: shutterstock Новые виды мошенничества

Как не попасть на мошенников

Эксперты в сфере кибербезопасности отмечают, что новые виды мошенничества часто мало чем отличаются от старых. Поэтому рекомендуется следить за актуальной информацией в интернете, чтобы распознать злоумышленников.

Кроме этого, необходимо внимательно относиться к передаче своих паспортных данных, особенно, если вы пересылаете их по электронной почте или в мессенджере. Если паспортные данные попадут к мошенникам, на ваше имя могут быть оформлены кредиты или краткосрочные займы. Несмотря на то, что подпись под договором в этом случае будет поддельная, доказать, что средства получили не вы, будет возможно только через суд.

Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют в случае, если вы подозреваете, что вам позвонили мошенники, сразу же прекратить телефонный разговор. Если они продолжают — отключите на некоторое время телефон. Если у злоумышленников уже есть информация о том, в каких банках у вас открыты счета, позвоните в финансовые учреждения по телефону, опубликованному на официальном сайте, и заблокируйте все действующие карты.

Не рекомендуется злить мошенников, поскольку известны случаи, когда номер неудавшейся жертвы с помощью технологии подмены номеров делали «подставным», с которого злоумышленники звонили другим пострадавшим. В этом случае на ваш телефон вскоре начнут поступать звонки от обманутых людей.

Никому и никогда не сообщайте пароли и коды для входа в интернет-банк, на сайт налоговой инспекции, на платформу Госуслуги, а также на другие сервисы. Если у вас возникли подозрения в том, что по вашей карте проходят сомнительные операции, позвоните в банк или обратитесь за помощью в чат службы поддержки.

Фото: shutterstock Как не попасть на мошенников

Что делать, если «попал» к мошенникам

Если поняли, что вас обманули мошенники, и вы лишились личных или заемных средств, обратитесь в ближайшее отделение полиции с заявлением. Сделайте скриншоты переписки со злоумышленниками, они могут помочь в розыске преступников. Также заблокируйте все свои действующие банковские карты. Чтобы избежать просрочек по платежам за кредиты, которые могли оформить без вашего ведома по паспортным данным, два раза в год проверяйте свою кредитную историю в различных кредитных бюро.

Официальные представители финансовой и правовой сферы регулярно распространяют информацию о возможных угрозах. Так, например, на сайте Центрального Банка Российской Федерации в разделе «Информационная безопасность» представлена самая актуальная информация о том, какие бывают виды финансового мошенничества и как официальные органы осуществляют противодействие мошенническим практикам.

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