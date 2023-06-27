Россиянам начнут возвращать все украденные с банковских карт деньги «Известия»: ЦБ РФ предложил минимальные лимиты возмещения по страховке банковских карт

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Центробанк РФ предложил в рамках страхования банковских карт клиентов выплачивать им всю сумму незаконного списания или по меньшей мере 100 тысяч рублей в том случае, если мошенники похитили с карты большую сумму. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В ноябре в ЦБ предлагали установить минимальные требования к страхованию банковских карт от мошенников, а также электронной и бытовой техники. Регулятор указывал на то, что в настоящее время данные виды страхования имеют низкий уровень выплат при высокой доле отказов в компенсации. Кроме того, в подобные страховки часто включается защита от рисков, в случае реализации которых клиенту уже положена выплата компенсации.

По новой редакции документа, для таких полисов введут минимальный лимит возмещения в случае несанкционного списания денег у клиента. Страховщик будет обязан компенсировать потребителю всю сумму, если размер хищения не превысит 100 тысяч рублей. А в случае более крупной кражи компания вернет не менее этого порога. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 октября 2023 года, — говорится в материале издания.

Там уточняется, что по оценкам прошлого года средняя сумма хищения у физлица составляет порядка 15,32 тысячи рублей. В результате система минимальных лимитов покроет ущерб значительной части застрахованных клиентов. Не исключается установка и более высокий уровней компенсации.

В апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом, отметила, что банкам следует возвращать деньги клиентов, если они были переведены на счета, уже известные как мошеннические.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил, что мошенники заводят по 10–15 банковских карт, на которые выводят украденные средства, поэтому необходимо усилить ответственность за пользование такими картами. Депутат предложил ввести уголовное наказание за это правонарушение с соответствующими поправками в Уголовном кодексе.