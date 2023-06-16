В Госдуме предложили метод борьбы с обналичиванием украденных денег Депутат Кирьянов предложил ввести уголовную ответственность за «левые» банковские карты

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Мошенники заводят по 10-15 банковских карт, на которые выводят украденные средства, поэтому необходимо усилить ответственность за пользование такими картами, рассказал в беседе с НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Депутат предложил сделать ввести уголовное наказание за это правонарушение с соответствующими поправками в Уголовном кодексе.

Мошенникам нужно же эти выведенные средства как-то вывести и обналичить. Надо 10-15 «левых» карточек, чтобы эти миллионы распределить. Все организаторы остаются в тени. Было бы правильно ввести уголовную ответственность за банковские карты без цели использования. Нужно усиливать уголовную ответственность, — отметил он.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупредил россиян, что мошенники начали отправлять через мессенджеры поддельные документы для подтверждения своих легенд, чтобы сделать обман более убедительным. Одним из последних вариантов подобных документов является «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка».