Россиян предупредили о новом приеме банковского мошенничества Сбербанк сообщил, что мошенники стали рассылать жертвам «удостоверения сотрудника банка»

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Мошенники начали отправлять россиянам через мессенджеры поддельные документы для подтверждения своих легенд. Одним из последних вариантов подобных документов является «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка». Об этом предупредил в интервью РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, — отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник. Один из свежих примеров — «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка», — рассказал он.

При этом Кузнецов уточнил, что принципиально новых схем обмана граждан мошенники в последнее время не придумали. Фиксируются лишь разновидности уже ранее используемых приемов.

Ранее сообщалось, что профессор кафедры цифровой журналистики МГУ Людмила Коханова обратилась в полицию с заявлением о краже у нее более миллиона рублей. 75-летняя женщина поздно поняла, что люди, которые представились правоохранителями и просили перевести ее сбережения на безопасный счет, оказались мошенниками. Они последовательно разводили женщину на протяжении двух недель.

В свою очередь руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что мошенники, выдающие себя за работников коммунальных служб, изобрели новый способ обмана граждан. По его словам, чтобы заставить людей купить у них новые приборы учета, часто по завышенной цене, мошенники могут даже сломать установленные в квартире счетчики.