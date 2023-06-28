Как защититься от мошенников по телефону Рассказываем, как телефонные мошенники обманывают россиян в 2023 году

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Телефонные мошенники в 2023 году

С различными видами телефонного мошенничества сталкивалось большинство владельцев смартфонов. Людям звонят неизвестные, которые часто представляются сотрудниками банка, и требуют сообщить им данные кредитной карты. Как телефонные мошенники пытаются завладеть деньгами, что нужно делать, чтобы не стать жертвой киберпреступников, расскажем в этом материале.

Группа риска: кто становится жертвами телефонных мошенников

Телефонные мошенники весьма настойчивы, поэтому ежедневно обзванивают сотни тысяч человек. На обман поддается не более 1% абонентов. Тем не менее злоумышленникам удается похищать с банковских счетов граждан миллиарды рублей ежемесячно. В ловушки преступников попадают доверчивые и легко поддающиеся внушению люди. Среди пострадавших немало пенсионеров — клиентов банков пожилого возраста. Однако все чаще появляются сообщения, что телефонные мошенники смогли выманить солидные суммы у граждан трудоспособного возраста, в том числе государственных чиновников, преподавателей вузов, предпринимателей.

Преступные телефонные структуры действуют по нескольким направлениям, а это значит, что порой абоненты становятся жертвами мошенников, не подозревая, что у них либо воруют деньги мелкими суммами, либо собирают данные о номере телефона и о его владельце. К таким преступным действиям относятся:

Короткие звонки, когда звонят с неизвестного номера и через пару секунд кладут трубку. Если абонент перезвонит, то не заметит, что номер платный и что за ответный звонок были списаны деньги. К тому же таким способом мошенники проверяют активность номера телефона. Ответил живой человек — ставим галочку, что номером пользуются.

СМС-сообщения, содержащие ссылки, при переходе по которым на смартфон устанавливаются вирусные программы. Другой вариант — предложение перезвонить на платный короткий номер, чтобы получить подарок. Но о том, что с его счета снимут оплату абонента, конечно, не предупреждают.

Звонок с целью записать речь абонента. Мошенники начинают диалог на нейтральные темы. Это может быть социологический или маркетинговый опрос, интервью, затрагивающее финансовые аспекты, или проверка качества обслуживания от имени сотового оператора. Абонента побуждают произносить ключевые фразы. Затем запись используют для кражи средств со счетов в тех банках, где введена биометрическая идентификация клиентов. С развитием технологий искусственного интеллекта такие звонки становятся всё более опасными.

Фото: shutterstock.com Жертвы телефонных мошенников

Преступники играют на чувствах людей, стремятся вызвать сильные эмоции, а также пользуются незнанием законов и юридических норм. Приведем типичный пример. Мошенники звонят и сообщают абоненту, что он выиграл в лотерею по телефону. Чтобы получить «приз», нужно оплатить налог или некий сбор. По закону организаторы подобных акций обязаны за свой счет оплачивать издержки. Налог удерживается из суммы выигрыша в соответствии с правилами проведения лотереи, или выигравший самостоятельно решает вопрос с налогообложением. Тот, кто знает об этом, сразу определит мошенников.

Новые трюки: как действуют телефонные мошенники в 2023 году

Мелкие кражи, которые происходят после ответного звонка на платный номер, оплаты фальшивых услуг и покупок, а также вымогательства «налогов» или благотворительных «взносов» — это не главная задача мошенников. Основные усилия преступников направлены на то, чтобы заполучить миллионы рублей. Каждый год телефонные мошенники придумывают новые сценарии обмана и схемы хищения денежных средств, совершенствуют методы социального инжиниринга и психологические тактики. Но цель у разнообразных преступных манипуляций одна и та же — вынудить жертву назвать номер банковской карты и указанный на ее обратной стороне CVV-код. Чаще всего используются следующие подходы:

Мошенники представляются сотрудниками банка: менеджерами по финансам, кредитными специалистами, представителями службы безопасности. Мнимые банковские работники называют реальную фамилию абонента, обращаются по имени и отчеству, изображают, что действуют в «интересах клиента». Собеседнику сообщают, что зафиксирована попытка несанкционированной транзакции или произошло некое внештатное событие. Абонента принуждают назвать сведения для заполнения протокола безопасности или восстановления счета после устранения сбоя в компьютерной системе банка, или перевода накоплений с подвергшегося хакерской атаке счета на другой — «защищенный», который на самом деле принадлежит мошенникам.

Абоненту звонят из органов полиции, прокуратуры, Следственного комитета, налоговой инспекции. Мошенники называют свои фальшивые звания и должности, делая особый акцент на наименовании отделов и подразделений. Далее следует история, что с банковского счета абонента криминальные элементы пытаются забрать все деньги. Нужно срочно спасать накопления, иначе будет поздно. «Добрые дяди» готовы вам помочь, только назовите счет в банке и CVV-код.

Мошенники предлагают оформить кредиты по телефону или сообщают, что уже якобы направленная в банк заявка одобрена. В 2023 году такие звонки поступают через мессенждеры. Преступники даже осмеливаются делать видеовызовы. Абонент видит на заднем фоне банковский офис, передвигающихся «сотрудников» банка, компьютерную технику. Они рассчитывают на то, что «клиент» поверит в достоверность рассказанной ему истории.

Фото: shutterstock.com Телефонные мошенники

Если мошенники звонят, представляясь сотрудниками сотового оператора, и требуют, чтобы абонент выполнил определенные действия, иначе они не гарантируют стабильность связи, это может указывать на то, что преступники добрались до сим-карты и разведали банковские реквизиты. Для хищения денежных средств им не хватает финального подтверждения владельца вклада.

Звонок с просьбой вернуть ошибочно переведенные на счет абонента деньги может быть очередной уловкой преступников. При возврате перевода через продиктованный звонящим номер телефона добропорядочный гражданин может навлечь на себя беду. Подобным образом мошенники заметают следы криминальных транзакций, «отмывают» приобретенные незаконным путем средства и втягивают в свои аферы честных людей.

Чтобы получить деньги, мошенники по телефону сообщают абонентам о том, что их близкие попали в беду. Часто речь идет о вымышленном задержании родственника сотрудниками полиции. «Доброжелатели» предлагают свою помощь за солидную сумму. Пока абонент пытается осмыслить ситуацию, звонящий оказывает на него психологическое давление и нередко достигает своей цели. Жертва поддается обману и перечисляет преступникам деньги. Мошенники используют нейросети и другие инструменты искусственного интеллекта для подделки телефонных номеров и даже голосов их владельцев. Придуманные истории о ДТП, «похищении» и других ужасных событиях, подтверждаются фейковыми «узниками».

Куда сообщать о телефонных мошенниках

Как защитить свои деньги от мошенников, которые звонят по телефону? Не отвечать на все неизвестные номера вряд ли получится. Ведь с таких номеров звонят не только телефонные воры. Чтобы сохранить сбережения, во время телефонных разговоров с незнакомцами нужно придерживаться простых правил:

Фото: shutterstock.com Мошенники звонят по телефону

Не начинайте разговор первыми. Если звонящий молчит в ожидании вашего отклика, положите трубку. Перейдите в режим голосовой почты. Тот, кому срочно нужно сообщить нечто важное, может перезвонить и передать информацию в этом формате.

Выслушайте первые фразы человека на другом конце телефонной линии и при малейшем подозрении, что с вами говорит мошенник, молча нажмите кнопку отбоя. В начале разговора можно активировать на телефоне функцию записи. Обычно после этого мошенник первым кладет трубку. Не стоит упрекать и тем более разыгрывать мошенников. Это может спровоцировать мошенников навредить вам.

Запишите входящий номер, затем заблокируйте его и удалите из истории звонков. Лучше всего установить на телефоне приложение для защиты от мошеннических и спам-звонков. Тогда при вызове на экране будет появляться предупреждение о том, что звонят с подозрительного номера.

Позвоните в банк и сообщите о звонке телефонного мошенника. Удостоверьтесь, что с вашими счетами все в порядке.

Ни под каким предлогом не сообщайте по телефону данные своей банковской карты и другие личные сведения. Всегда помните о своих правах, вы не обязаны выдавать информацию о себе неизвестным личностям, за кого бы они себя ни выдавали.

Если на ваш счет ошибочно перевели деньги, то возврат нужно осуществлять через банк. Отправьте заявление через банковский онлайн-ресурс, не забудьте записать присвоенный обращению номер. Для подстраховки позвоните в банк и расскажите об этом происшествии.

Если вы все-таки стали жертвой телефонных мошенников, сразу же подайте заявление в полицию, в котором подробно опишите разговор с преступником, укажите, как и в каком объеме вы перевели деньги. Действия злоумышленников подпадают под статью 159 УК РФ (мошенничество), если им удалось обокрасть жертву, или 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), если они не смогли завладеть средствами. Заявление рассматривается в течение месяца, а затем принимается решение о возбуждении уголовного дела. Если заявитель получил отказ, он может обжаловать его в прокуратуре.

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