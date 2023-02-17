Послали на три буквы: как россиян обманывают при оформлении ВНЖ Пытаясь нелегально получить вид на жительство в другой стороне, можно остаться там в тюрьме. Подробности — в материале NEWS.ru

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На фоне ужесточения условий пребывания российских релокантов в других странах стремительное развитие получил криминальный и полукриминальный бизнес: приезжающим предлагается «гарантированно и в сжатые сроки» оформить вид на жительство в целом ряде и иностранных государств. Как правило, потенциальным клиентам дают подписать некие договоры и требуют внести за оказание услуги либо всю сумму сразу, либо предоплату. Эксперты утверждают, что речь идет об отлаженных преступных схемах, а счет обманутых уже идет на тысячи. Подробности — в материале NEWS.ru.

Некуда деваться

Наталья и Сергей — москвичи, они уехали в турецкую Анталью еще в ноябре. Молодые люди рассчитывали оформить в стране вид на жительство (ВНЖ) и легально пожить там некоторое время. Они арендовали квартиру, заключили с владельцем жилья нотариальный договор, однако в минувшем декабре ситуация кардинально поменялась — турецкие власти стали практически повсеместно отказывать гражданам России в оформлении так называемого «туристического» ВНЖ — по праву аренды.

Жить нелегалами здесь мы не хотим, поэтому стали думать о возможных вариантах. Денег на то, чтобы приобрести квартиру в Турции, у нас нет. Тогда на глаза нам попалось объявление — одна фирма в Антальи предлагала оформить вид на жительство. После некоторых раздумий мы решились пойти на это, нам просто некуда деваться, — рассказал NEWS.ru Сергей.

По его словам, они встретились с представителем фирмы в местном кафе, он объяснил, что оформить ВНЖ сейчас «сложно, но можно».

Внешне мужчина нам показался довольно респектабельным и надежным. Он отдал нам свою визитную карточку, сказал, что уже давно занимается такими вопросами и обладает обширными связями в турецких государственных органах. В итоге после получасового разговора мы подписали договор на турецком языке и отдали ему предоплату — 1500 долларов, — сообщила Наталья.

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Вскоре после этого «представитель фирмы» перестал отвечать на телефонные звонки, а спустя несколько дней номер оказался заблокирован. В тот момент Сергей и Наталья поняли, что стали жертвами обмана.

Эксперты утверждают, что подобные «разводы» сегодня стали встречаться все чаще и чаще. Связано это, как правило, с произошедшим совсем недавно ужесточением правил пребывания в ряде стран, куда в последние месяцы активно переезжают россияне — в Турции и Казахстане.

Обычно мошенники активизируются именно в «критические» моменты, замечает в разговоре с NEWS.ru эксперт в сфере безопасности Александр Колесников.

Многие люди сегодня оказались в ситуации, когда возвращаться домой они по разным причинам не могут или не хотят, а оставаться на новом месте не могут по объективным причинам. Собственно, именно они сегодня — потенциальные жертвы различных аферистов, — рассказал Колесников.

По его данным, количество подобных обманов растет с каждым днем. Он связывает это с тем, что многие россияне сегодня находятся в состоянии депрессии и растерянности, поэтому не всегда способны принимать здравые и хорошо обдуманные решения.

Во многих странах действует схожий порядок предоставления ВНЖ, как правило, его выдают лицам, имеющим родственные отношения с гражданами этих стран. Также на ВНЖ могут претендовать те, кто подвергается преследованиям в родной стране исхода по политическим, национальным, социальным и прочим признакам. Другое основание — инвестиции в экономику страны, где планируется получение ВНЖ.

Все вышеуказанные способы получения ВНЖ используются криминалитетом для предоставления оснований для его получения. Так, например, можно приобрести якобы выписку из органов ЗАГС, подтверждающую близкое родство с лицом, место, дата рождения или национальная принадлежность которого позволяет претендовать на ВНЖ, — рассказал NEWS.ru специалист в области безопасности, офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач.

По его словам, такие схемы часто используются при репатриации в Израиль, в страны Балтии, Молдову с последующим получением ВНЖ в Евросоюзе.

Миграционные службы этих государств имеют официальные и неофициальные каналы, позволяющие с большой достоверностью выявлять факты получения таких поддельных справок. Имеются случаи фальсификации документов, якобы подтверждающие преследование по политическим мотивам, либо по национальному признаку, с такими случаями также научились эффективно бороться, — указал Храпач.

Он подчеркнул, что в случае получения ВНЖ при однократном посещении страны пребывания в целях рождения ребенка миграционные органы могут его аннулировать, как полученного в незаявленных целях, то есть без умысла дальнейшего временного или постоянного проживания.

Эксперт напомнил, что во всех странах получение ВНЖ по поддельным документам, необоснованным основаниям, без реальной цели проживания влекут как минимум прекращение действия ВНЖ и депортацию с запретом дальнейшего въезда на многие годы, а как максимум — уголовную ответственность.

И если в Евросоюзе тюрьмы комфортабельные и в них кормят пармезаном и бананами, то в Иране или Аргентине — нет, — заметил Храпач.

Между тем это не останавливает ни авторов криминальных схем, ни тех, кто ими пытается пользоваться.

Гражданство королевства в Тихом океане

Как рассказал NEWS.ru основатель адвокатского агентства «Законовед» Григорий Сарбаев, играют мошенники на одной струне, которая называется — я сам обманываться рад.

Прекрасно понимая, что способ, с помощью которого они хотят получить гражданство, явно не совсем законный, наши граждане готовы поверить во что угодно, в любую ахинею. В топе словесной пурги: личные взаимоотношения с министром или иным высоким чиновником государства, либо лютое безденежье и тотальная коррупция страны, с которой желают вступить в правовую связь. В большинстве своем сами поднаторев в мошенничестве, претенденты на иностранное гражданство ждут дешевых и быстрых предложений, очевидно, припасая паспорт на черный день, не собираясь немедленно эмигрировать и уж тем более жить на новой родине, — пояснил Сарбаев.

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По оценкам адвоката, этим пользуются другие мошенники, намекая, что написанное на официальных сайтах — для лохов, а «мы всё сделаем красиво». Видимо, поэтому многих не останавливает ни тот факт, что для получения нормального ВНЖ надо реально длительно проживать в стране, сама процедура тоже долгая, не менее 3-6 месяцев, инвестировать в ее экономику.

Недавно так предлагали паспорта Румынии, а до этого — Болгарии и Венгрии. За это просили 10 тысяч долларов, и вы — счастливый обладатель гражданства Евросоюза. Якобы по программе воссоединения родственников, реально пользовались законом, позволяющим потомкам румынских семей, которые после Второй мировой войны оказались на молдавской территории, получить гражданство Румынии. В сумму входило документальное доказывание родственных корней, что вы, например, древний молдаванин. И что интересно, каждый из разных мошенников, как под копирку, особо выделял одну и ту же «трудность»: надо было выучить присягу на румынском языке. Других сложностей вроде как не было. Наши люди все как один приосанивались и серьезно отвечали, что смогут ее преодолеть, — сообщил Сарбаев.

По его словам, сейчас данные паспорта действительны разве что в Румынии, с Болгарией и Венгрией разобрались раньше. Госдеп США еще в 2021 году потребовал от этих стран ликвидировать преступную сеть покупок паспортов по схеме «возвращения на родину». Теперь «этническим» венграм, болгарам и румынам закрыт въезд в США и в большинство стран Евросоюза.

Отдельный разговор об Абхазии, где, как известно, весьма дешевое жилье, доставшееся местным жителям после отпора Грузии. Право его приобретения имеют только граждане Абхазии. Поэтому преступники облюбовали две схемы для россиян.

Первая — фиктивная покупка на гражданина Абхазии, но тут все просто — через некоторое время он перестает выходить на связь, а особо ретивым интересантам предлагают проехать в местную милицию. Вторая схема более изощренная — предлагают купить абхазский паспорт. Тема абсолютно криминальная, поскольку паспорт — стопроцентная подделка.

Граждане Средней Азии, не обремененные знаниями географии, не столь давно в питерском «консульстве» покупали гражданство «Свободного острова Королевства ASPI». Не ищите на карте, его не существует. Несчастным рассказывалось, что они стали гражданами независимого государства, расположенного на строящемся острове в нейтральных водах Тихого океана. За сумму от 15 до 100 тысяч рублей можно было получить не только ID, но и водительские права, — рассказал Сарбаев.

Корреспондент NEWS.ru обратился в одну из турецких фирм, которая активно предлагает оформить вид на жительство как в самой Турции, так и в других государствах — Казахстане и Армении.

Судя по всему, организация ориентирована исключительно на русскоязычных граждан. По указанному Telegram-профилю ответил говорящий на русском языке консультант.

Вы, наверное, слышали про отказы [в предоставлении ВНЖ] в 99 процентах случаев в Турции. В связи с этим стоимость [услуги] сильно поднялась. Сейчас [можем оформить] только в Стамбуле туристический ВНЖ за 3250 долларов с гарантией 100 процентов. Студенческий и «медицинский» ВНЖ — за 1650 долларов, — сообщил собеседник NEWS.ru.

На уточняющий вопрос о том, можно ли оформить вид на жительство в турецкой Анталье, собеседник признался, что «в Анталье не подобрались к госорганам еще, возможно, на следующей неделе».

В качестве альтернативы в фирме предложили оформить документы для легального проживания в Армении и Казахстане. В первом случае это будет стоить 650 долларов, во втором — 850 долларов:

Что касается Казахстана, то мы оформляем договор ГПХ, на основе которого вас формально принимают на работу, хотя, конечно, никто никуда вас принимать не будет. В Турции распространен вариант студенческого ВНЖ. Правда, вы будете ненастоящим студентом, и учиться не придется, — заявил консультант.

При этом представители организации уточнили: будет заключен договор на консультационные услуги, а деньги придется вносить наличкой либо переводом на карту.

При этом в конце разговора «консультанты» честно признались, что отбоя от клиентов в последнее время нет — по их данным, они ежедневно обрабатывают до ста сообщений от желающих получить ВНЖ.