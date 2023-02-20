«На заставке — Путин и Миллер»: как обманывают на «инвестициях» в «Газпром» Доверчивого сибиряка «развели» почти на полмиллиона. Ему не на что жить и нечем платить за квартиру

Фото: Shutterstock

В Сети можно встретить фейковый ресурс, который предлагает россиянам заработать на несуществующей платформе «Газпрома». Логотип и цветовая гамма ролика напоминают стилистику сайта медиахолдинга. В рекламе говорится, что ценные бумаги «Газпрома» теперь доступны всем. В рекламе перечислены три проекта, которые открыты для участия: «Сила Сибири», «Северный поток» и «Турецкий поток». В связке с лжеброкерами (предположительно) действуют «черные юристы». Они предлагают помощь по выводу средств, украденных мошенниками. В итоге сами похищают деньги. В качестве жертв они выбирают людей, максимально далеких от сферы IT и финансов. Таких проще обмануть. Жителю Новосибирской области не повезло аж два раза. Вначале его обманули лжеброкеры, а потом — «черные юристы». Теперь 65-летнему мужчине 1,5 года предстоит работать только на долги. История такого двойного мошенничества — в материале NEWS.ru.

Рассказ Виктора Перова из Новосибирской области (районный посёлок Линево)

— По осени я играл в пасьянс на смартфоне. Вылезла реклама — уникальное предложение от компании «Газпром»: «Теперь на акциях могут зарабатывать не только сотрудники, но и обычные люди». На заставке баннера были изображены Путин и Миллер. Все это казалось очень солидным. Ведь президент во всякой ерунде не будет участвовать.

Я посидел и подумал: почему бы не попробовать? Скоро пенсия (около 11 тысяч), на эти деньги сильно не разойдешься. Хотелось бы прибавку. Ещё бы 50 тысяч не помешало.

Я отправил заявку. Мне позвонил якобы представитель дочерней компании «Газпрома». Поблагодарил за участие в проекте. Спросил, почему мои аппетиты столь скромны. Всего 50 тысяч рублей?! Ведь можно и 100, и 150 тысяч. Я говорю: «Ну как получится».

Они мне объяснили: все вложенные мной деньги будут конвертированы в криптовалюту. На ней я и буду зарабатывать. Показали какой-то график, который якобы «ползёт», «играет». Объяснили: из крипты в будущем я смогу вывести деньги в рубли по очень выгодному курсу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Я сказал: окей, у меня есть 10 тысяч рублей, давайте попробую вложить. Они: «Вы что, это очень мало». Я говорю: «У меня нет больше». Они: «Ну возьмите кредит, вы очень быстро вернете эти деньги». Я их послушал. Взял 200 тысяч. Отправил им. У меня уже тогда возникли подозрения. Деньги я переводил частями, по номеру телефона на карту какого-то частного лица. Но они объяснили: так курс более выгодный.

Мне присылали какие-то графики, из которых следовало, что дела идут хорошо. Заработок стабильный. Но наставник сообщил, что удача может скоро меня покинуть. Денег на счете недостаточно для серьезной игры на бирже. Нужно еще вложить. Я сказал, что средств нет. «Сотрудник» «Газпрома» мне подал идею: воспользуйтесь кредитной картой. Действительно, в моем банке у меня еще осталось такое предложение. Доступная сумма — 150 тысяч рублей. Я им перевел. Меня успокаивали: «Да ваши кредиты вы за месяц погасите».

В какой-то момент смотреть на нарисованные графики мне надоело. Был канун Нового года. Я стал требовать, чтобы они вывели мои деньги. Начались отговорки. Меня футболили от одного человека к другому. Якобы чтобы вывести деньги, нужно «открыть шлюзы в Министерстве финансов». Что это за «шлюзы» такие и при чем тут Министерство финансов, я так и не понял.

В той же игре (пасьянс) я увидел рекламу: «Юридические услуги. Выведем деньги от брокеров». Я подумал, что это знак свыше. Как раз вовремя. Свои услуги мне предложило юридическое бюро из Санкт-Петербурга. Со мной связался сотрудник и сообщил, что мне помогут решить проблему. Пара недель, и деньги будут у меня. Оплата — по результату. Их гонорар — 15% от выведенной суммы.

Вскоре мне прислали уведомление, что в судебном порядке мой спор удалось урегулировать. Мошенников обязали заплатить моральный материальный ущерб. Но чтобы вывести деньги с биржи и перевести в рубли мои деньги, нужно открыть лицевой счет. Юрист сказал, что по правилам банка для активации счета я должен перечислить деньги — не менее 30 тысяч рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Я говорю: «Откуда я возьму деньги? Я в долгах, как в шелках». Со мной говорил человек, который назвал себя Александром Б. Он рекомендовал взять микрозаем и даже подсказал, в какую организацию обратиться. Я попробовал, хотя очень сомневался, что хоть кто-то мне еще даст кредит. И так долг 300 тысяч рублей. Но в итоге нашел вариант. Очень удивился, когда финансы поступили на счет. Но и этого оказалось мало. Тот самый Александр заявил, что для вывода средств мне нужно заплатить некий OverDrive в 100 тысяч рублей. Казалось, что цель близка. Уже вот-вот. В юридической компании мне сообщили, что готовы пойти навстречу и внести за меня половину суммы. Я занял еще 50 тысяч рублей у знакомых.

Но оказалось, что на этом моя история не закончена. Через несколько дней мне позвонили якобы из Нью-Джерси. Сказали: «Спасибо, мы приняли ваш платеж. Но для вывода средств нужно еще заплатить 100 тысяч рублей». Александр Б. подтвердил — таковы условия, ничего не поделать. Я посоветовался с несколькими знакомыми. Мне все в один голос сказали, что я нарвался на мошенников. В обоих случаях.

Сейчас у меня зарплата 26 тысяч рублей. Пенсии пока нет. Ежемесячный платеж по кредитам — 13 тысяч, плюс микрозаем, также мне придется отдавать долги. Я занял у пяти разных людей. Как жить дальше, я пока не понимаю.

Сомнительная организация

NEWS.ru нашел в Сети информацию об упомянутом юридическом бюро. Организация, как утверждается, действует более пяти лет и осуществляет деятельность в области права. В реальности такую компанию найти не удалось: сайт организации не работает. Телефон принадлежит другой компании, которая занимается водоснабжением. На другом конце провода женщина пояснила, что уже устала объяснять, что никаких юридических услуг здесь не оказывают. Звонят каждый день.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зато корреспонденту NEWS.ru удалось связаться с самим Александром Б. (запись разговора есть в распоряжении NEWS.ru). Собеседник подтвердил, что является сотрудником юридического бюро и специализируется на выводе денег от брокеров. По словам Александра, Виктор Перов действительно столкнулся с мошенниками. Они перевели его деньги в криптовалюту и вывели за рубеж. Для того чтобы вернуть их обратно, нужно заплатить. Это законы рынка. Александр привел аналогию: для того чтобы получать доход от бизнеса, нужно изначально вложить в него средства.

Биткоин — валюта волатильная. Банк — получатель денег зафиксировал курс биткоина. Деньги находились на балансе счета, их нужно направить по определенному курсу. Пока эти деньги были на банковском счете, производилась конвертация биткоина, курс снизился, и у банка не хватает теперь денег на вывод средств, — сообщил Александр.

По словам собеседника, они нашли мошенническую организацию и провели с ней финансовый спор, который выиграли. В роли судьи выступил регулятивный орган JFSE. Более того, они добились от мошенников компенсации для Виктора. Скоро он получит аж 600 тысяч. Дело за малым: отправить еще деньги, чтобы компенсировать снижение курса, и средства поступят на счет.

Мошенники чистой воды

Мошенники, в руки которых попал Виктор, используют классическую схему. Они называют действующую организацию («Газпром», JFSE) и приводят достоверные факты, связанные с ней, но потом запутывают жертву, сообщил NEWS.ru член комитета Торгово-промышленной палаты по медиакоммуникациям Василий Маньжов. Например, утверждают, что для вывода средств нужно заплатить деньги. Нечестные на руку дельцы пользуются тем, что в криптовалюте разбираются немногие. Люди не знают всех нюансов, они слышали лишь общие слова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Схема, которую используют мошенники, — максимально простая: убедить, что человек, заплатив маленькую сумму, в итоге получит большую. Например, надо отдать 50 тысяч рублей, чтобы получить $50 тысяч, сообщил Василий Маньжов. Ещё один момент: практически ни один банк с криптовалютой напрямую не работает, многие, конечно, этого не знают.

Конвертация валюты происходит мгновенно. То есть это занимает доли секунды. Поэтому никаких там больших отклонений быть не может. Это во-первых. Во-вторых, банки всегда при конвертации одной валюты в другую закрывают сразу уровень колебаний. Это называется спред. То есть это все заложено на уровне алгоритмов. Не бывает такого, что для конвертации нужно доплатить какую-то сумму. Василий Маньжов член комитета ТПП по медиакоммуникациям

«Полным бредом» назвал слова Александра Б. о биткоине и волатильности в беседе с NEWS.ru руководитель CEO Crypto Dviz Игорь Антонов. По его словам, ни один из банков не ведет взаиморасчеты через биткоин. Основная валюта, в которой происходит весь товарообмен, — это доллар, он бывает также цифровой. В любом случае, валюта эта почти не волатильная.

Из разговора я вижу (эксперт ознакомился с аудиозаписью рассказа Александра Б. — NEWS.ru), что этот так называемый юрист ничего не понимает ни биткоинах, ни в криптовалюте, ни в финансовых операциях. То, что он говорит, — это набор слов, не связанных между собой. Он больше похож на афериста, чем на реального специалиста. Причем афериста достаточно низкого уровня. Игорь Антонов руководитель CEO Crypto Dviz

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт резюмировал: если какие-то мошенники/аферисты реально выманили деньги у человека и увели их за границу — уже ничего не поделать. В современной юридической практике нет прецедентов, когда украденные таким образом средства возвращали. Потому что в подобных мошеннических схемах участвуют компании-однодневки и «найти концы практически нереально». Поэтому можно смело утверждать — мужчина из Новосибирской области стал жертвой двойного обмана.

Эксперты рекомендуют проверять информацию, чтобы не стать жертвой мошенников. Подтвердить или опровергнуть достоверность любых фактов можно, изучив информацию в Сети. Например, легко узнать, что не существует никаких «вкладов в биткоинах» в акции «Газпрома». Кроме того, на официальном сайте «Газпрома» содержится информация о мошенниках, жертвой которых стал сибиряк.

Также на просторах Сети можно узнать репутацию той или иной фирмы. Например, в интернете множество негативных отзывов о компании, в которую обратился Виктор. Десятки людей рассказывают похожие истории.

Сейчас обманутому мужчине необходимо обратиться в правоохранительные органы. Написать заявление с указанием всех имен и номеров телефона, которые есть у него в распоряжении. Мошенникам грозит до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». На сайте Банка России можно найти и список компаний, у которых уже выявлены признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке. Их перечень обновляется ежедневно, напоминают юристы.