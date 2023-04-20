Крали деньги с «Пушкинских карт»: что за скандал с экс-чиновницей Минкульта По данным следствия, бывший заместитель министра культуры Ольга Ярилова причастна к махинациям с «Пушкинской картой»

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Ольга Ярилова

Басманный суд отправил под арест бывшего замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову. Она останется под стражей до 16 июня. О ее задержании стало известно накануне поздно вечером. По версии следствия, бывшая чиновница замешана в деле о хищениях по проекту «Пушкинская карта». Подробности — в материале NEWS.ru.

В чем обвиняют Ярилову

Яриловой вменяют злоупотребление служебным положением, совершенное лицом, занимающим государственную должность, и повлекшее тяжкие последствия (ч.3 статьи 285 УК). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело о хищении бюджетных средств при помощи программы «Пушкинская карта» было заведено в марте 2023 года. Изначально в деле было трое обвиняемых: Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов. Им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.

«Следствием установлено, что в 2022 году Якубов, Гурбанов и Сафонов, используя фиктивные электронные банковские карты „Пушкинская карта“, выпущенные оператором программы — АО „Почта Банк“, обманывая работников банка и Министерства культуры России, похитили более 200 млн рублей путем организации массового приобретения билетов без цели надлежащего проведения соответствующих культурных мероприятий», — рассказали в Следственном комитете.

Фигуранты дела арестованы.

При чем тут мороженое

Суть претензий к Яриловой, по данным Telegram-канала Mash, состоит в том, что она могла растратить 125 млн рублей на посещение «Самого высокого музея мороженого в мире». Однако, по информации канала, юридически учреждение не является музеем: оно зарегистрировано как частная организация, которая принадлежит компании «Чистая линия». Школьники ходили туда по «Пушкинской карте», соответственно, вход оплачивался из государственного бюджета.

Mash утверждает, что это не понравилось «музеям классического искусства» и после этого Ярилову уволили из министерства в сентябре прошлого года. При этом ранее СМИ писали, что экс-министр «освобождена от должности по собственному желанию».

Женщина вину не признает.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Ольга Ярилова

Что известно об Ольге Яриловой

На сайте Минобрнауки указано, что Ярилова родилась в 1970 году в городе Углич Ярославской области. В 1991 году окончила Ярославское музыкальное училище им. Л. В. Собинова, позже, в 2010–2018 годах получала образование в Северном международном университете Магадана и в магистратуре Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Экс-замминистра 15 лет прожила в Магадане: работала в детской школе искусств № 1 на разных должностях, в том числе директором. В 2005 году перешла на работу в Министерство культуры. В 2013-м стала директором департамента туризма и региональной политики Минкультуры, а в 2018-м — заместителем министра. На сайте отмечается, что Ярилова награждена медалью Минобороны «За возвращение Крыма» в 2014 году.

Что такое «Пушкинская карта»

«Пушкинская карта» — всероссийская программа, которую запустили 1 сентября 2021 года. В рамках этого проекта молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут получить специальную карту с ежегодным бюджетом в 5 тысяч рублей, который можно потратить на походы в театры, музеи и на концерты, а с февраля 2022 года — на билеты в кинотеатры.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Образцы «Пушкинской карты»

Что известно о махинациях с «Пушкинской картой»

Предупреждения о махинациях с «Пушкинской картой» появились с момента запуска. Тогда в интернете заметили объявления о продаже карт, в Минкультуры назвали это мошенничеством.

«На некоторых ресурсах в интернете действительно появились объявления о продаже „Пушкинских карт“. Обращаем внимание, что схема мошенническая. „Пушкинская карта“ именная и не подлежит продаже или передаче третьим лицам. Все билеты, которые приобретаются по „Пушкинской карте“, также именные», — заявила министр Ольга Любимова.

В начале марта на махинации с «Пушкинскими картами» президенту пожаловался глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, мошенники предоставляли фальшивые списки людей, «мертвые души», которые могли получать такие карты. В результате из бюджета украли 100 млн рублей.

За что еще судили чиновников из сферы культуры и образования

Дело с махинациями по программе «Пушкинская карта» — не первое уголовное дело, фигурантами которого являются чиновники.

Так, в 2017 году в СМИ широко освещалось так называемое дело реставраторов. Ключевым обвиняемым стал бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. Его осудили за особо крупное мошенничество при восстановлении объектов культурного наследия в нескольких регионах России. Изначально экс-чиновника приговорили к полутора годам колонии, однако Генпрокуратура опротестовала это решение, и наказание увеличили вдвое. Спустя несколько месяцев Пирумов стал обвиняемым по новому делу: теперь речь шла о хищениях при строительстве комплекса зданий для Эрмитажа, бывшему чиновнику вменили организацию преступного сообщества.

Приговор по второму делу ему вынесли лишь в 2022 году: Пирумов получил 9 лет колонии. Вину он так и не признал.

В 2020 году широкую огласку получило уголовное дело против Марины Лукашевич — статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования. Ее обвинили в хищении бюджетных средств путем мошенничества. По версии следствия, преступление произошло в 2016 году. Лукашевич заключила договоры на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки, обязательства по которым заведомо не планировала выполнять. Ущерб Минобрнауки составил более 50 млн рублей.

Также по делу проходили начальник Управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов и экс-директор департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемий Рожков. Спустя два года суд признал Лукашевич виновной и приговорил ее к шести с половиной годам заключения. Попов и Рожков получили семь с половиной и пять с половиной лет соответственно.

В октябре 2021 года была арестована экс-замминистра просвещения Марина Ракова. По версии следствия, в период пребывания в госдолжности она лоббировала выделение бюджетных средств на сумму 50 млн рублей ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», который сама же возглавляла. В конце лета 2022 года стало известно, что Ракова признала вину. В ноябре того же года ее отпустили из СИЗО, назначив запрет на определенные действия. Судебное разбирательство по этому делу еще не завершено.

В январе 2023 стало известно, что обвиняемая в хищении бюджетных средств Ракова устроилась на работу в Агентство стратегических инициатив.