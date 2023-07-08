Мошенники обманули двух преподавательниц вуза более чем на 7 млн рублей Две преподавательницы РТУ МИРЭА перевели мошенникам свыше 7 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две преподавательницы Российского технологического университета МИРЭА лишились в общей сложности более семи млн рублей из-за телефонных мошенников, сообщает Telegram-канал Baza. В обоих случаях злоумышленники использовали проверенную и хорошо известную схему.

Позвонив 59-летней преподавательнице Ольге, мошенники сообщили, что неизвестный человек оформил на ее имя кредиты, и убедили женщину перевести свои сбережения на «безопасный счет». На операции по переводу денег она потратила несколько дней и потеряла более 1 млн рублей. После этого мошенники позвонили Ольге от имени президента вуза Александра Сигова и попросили предупредить ее 69-летнюю коллегу Елену о «звонке из ФСБ» по важному делу.

Потом злоумышленники при помощи «безопасного счета» выманили деньги у другой преподавательницы. Сначала женщина перевела им собственные средства, хранившиеся в трех банках, а затем мошенники убедили ее взять кредит и также перевести им. В итоге им удалось получить еще более шести млн рублей. Уже после этого одна из потерпевших связалась с Сиговым, который заверил их, что никому не звонил и не просил ничего передавать. Потерпевшие обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что в Иркутске 71-летняя пенсионерка осталась без единственного жилья и с миллионными долгами после разговора с мошенниками по телефону. Аферисты представились сотрудниками полиции и убедили женщину продать квартиру.