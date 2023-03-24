Для оплаты покупок стикером без ввода PIN-кода установили лимит НСПК установила лимит в три тысячи рублей для оплаты покупок стикером без ввода PIN-кода

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Национальная система платежных карт (НСПК) установила лимит в три тысячи рублей для бесконтактной оплаты покупок при помощи платежного стикера без ввода PIN-кода, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Отмечается, что подобное условие распространяется на операции через систему «Мир».

Лимиты на проведение операций с помощью стикера без ввода PIN-кода установлены платежной системой «Мир» на уровне 3 000 рублей, как и по обычной бесконтактной карте «Мир», — сообщили в НСПК.

В НСПК добавили, что к выпуску и тестированию стикеров приступили 16 банков, и подчеркнули, что к стикерами предъявляются те же требования безопасности и дизайна, что и к уже привычным пластиковым картам. Отмечается, что платежи с их использованием защищены в соответствии со всеми стандартами.

Ранее стало известно, что НСПК внедрит в России новый способ бесконтактной оплаты покупок через смартфон, при котором на мобильном устройстве покупателя будет формироваться уникальный QR-код, а продавец должен будет просканировать его на кассе. Ожидается, что этот QR-код будет формироваться через мобильное приложение самого банка на основе реквизитов карты.