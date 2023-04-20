ВС России подготовили наступление на Харьков: новости СВО на утро 20 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Полковник запаса Геннадий Алехин предположил, что Россия на Харьковском направлении приступила к огневой подготовке атаки. В скором времени можно ожидать серьезных изменений на передовой, отметил он. Военный обозреватель обратил внимание на сводки Минобороны РФ, касающиеся ударов на Харьковском направлении. По его мнению, поражаются объекты военной инфраструктуры, командные пункты, места сосредоточения войск ВСУ. Это делается неспроста.

На языке военных нанесение массированных огневых ударов артиллерии, РСЗО, боевой авиации называется огневой подготовкой атаки, пояснил Алехин. Он считает, что на фронте скоро произойдут «какие-то крупные события». Полковник запаса предположил, что возможны фланговые удары российских подразделений. Это могут быть «какие-то охваты, прорывы». Замысел известен лишь тем, кто «находится в штабе», считает военный обозреватель.

При этом о своем контрнаступлении объявили в Минобороны Украины. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что ситуация в Артемовске (Бахмуте) является элементом контрнаступления, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали в Донбассе. Она отметила, что контрнаступление совершается сразу по четырем направлениям: Бахмутском, Марьинском, Авдеевском и Лиманском. То, что сейчас происходит в Бахмуте, Маляр назвала «активными штурмовыми действиями».

Пока от Украины можно ожидать только провокаций, считает военный эксперт, ветеран боевых действий Василий Дандыкин. По его мнению, их могут готовить ко Дню Победы. Он выразил уверенность, что это не отразится на будущих успехах российских военных в спецоперации. По словам эксперта, несмотря на усилия киевского режима, в ближайшее время будет освобожден Артемовск, затем последуют Марьинка, Авдеевка и Северск. Ветеран отметил, что Украина сейчас укрепляет оборону на линии Угледар — Славянск — Краматорск. Все делается для того, чтобы осуществилось контрнаступление ВСУ, считает Дандыкин.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что России нет необходимости наносить ядерный удар по Украине, поскольку она способна решить свои задачи обычными вооружениями. Его разозлило, что люди не понимают простых вещей — Россия не будет применять ядерное оружие. Так Риттер ответил на вопрос, сможет ли Москва отреагировать иначе, кроме как нанести ядерный удар, если на Украине объявят полную мобилизацию. Экс-разведчик считает, что власти Украины не смогут увеличить численность ВСУ, поскольку не имеют ресурсов для оснащения новобранцев. У Киева ничего осталось, и сама идея о наращивании ВСУ звучит абсурдно, заключил бывший разведчик.

Между тем в США готовятся объявить о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерии, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, объявить о новом пакете должна администрация президента Джо Байдена.

Американская газета New York Times разместила статью о пророссийски настроенных жителях подконтрольной Киеву Константиновки в ДНР. Их обвинения в адрес ВСУ в том, что те сами обстреливают город, издание объяснило влиянием «российской пропаганды». В публикации подчеркивается, что некоторые жители прифронтовых городов на востоке Украины спустя год после начала российской спецоперации поддерживают Москву. Они повторяют строчки из российской пропаганды, обвиняя Запад в разжигании войны, а украинскую армию — в обстрелах своих домов с целью вынудить людей уехать, отмечается в статье. Побывавшие в Донбассе журналисты издания указали на то, что регион и раньше был самым пророссийским на Украине.

Житель Артемовска Владимир Коляда рассказал о том, как украинские военные в конце марта при бегстве с позиций намеренно закидали гранатами мирных жителей, которые прятались в подвале. По словам мужчины, в мае 2022 года дезертировавшего из ВСУ, людям также стреляли в спину, когда их эвакуировали бойцы группы «Вагнер». Когда 22 марта ВСУ начали стрелять в подвал, где прятались местные жители, они побежали. В подвал начали кидать гранаты, рассказал Коляда. Он уточнил, что стрельба по жителям Артемовска продолжалась, хотя люди из подвала просили ее прекратить даже на украинском языке.

Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что авиацией и артиллерией разрушена понтонная переправа и уничтожены два склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Лисичанском направлении. Подразделения Южного военного округа разбили переправу через реку Северский Донец около населенного пункта Дроновка в ЛНР, рассказал он. Склад боеприпасов противника разбит в районе населенного пункта Каменка, а в районе Григоровки артиллерийским расчетом гаубиц Д-30 уничтожен склад горюче-смазочных материалов, отметил Бигма.

Начальник же пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев отметил, что оператор переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» в районе Угледара сбил украинский штурмовик Су-25. Точный выстрел произвел военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота. Так, на Южно-Донецком направлении была пресечена попытка нанесения противником авиаудара по передовым позициям группировки «Восток». Гордеев добавил, что также в ДНР уничтожена разведгруппа противника. Ее обнаружила воздушная разведка, после чего из минометов был открыт огонь по четырем украинским военнослужащим.