Разведчика из США разозлили слова о ядерном ударе по Украине Экс-разведчик США Риттер: угроза применения ядерного оружия на Украине отсутствует

Фото: Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что России нет необходимости наносить ядерный удар по Украине, поскольку она способна решить свои задачи обычными вооружениями. В ходе интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty его разозлило, что люди не понимают простых вещей.

Россия не будет применять ядерное оружие. Я не понимаю, почему люди никак не могут этого понять, — подчеркнул Риттер.

Так он ответил на вопрос, сможет ли Москва отреагировать иначе, кроме как нанести ядерный удар, если на Украине объявят полную мобилизацию.

Риттер считает, что власти Украины не смогут увеличить численность ВСУ, поскольку не имеют ресурсов для оснащения новобранцев. У Киева ничего осталось, и сама идея о наращивании ВСУ звучит абсурдно, заключил бывший разведчик.

Ранее Скотт Риттер в рамках семинара на площадке Института Шиллера предупредил о возможной опасной гонке ядерных вооружений между США и Россией. По его словам, гонка начнется, если на смену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), истекающему в 2026 году, не будет заключено новое соглашение.