Американский экс-разведчик предупредил об угрозе ядерной гонки с Россией Экс-разведчик США Риттер: без замены ДСНВ начнется опасная ядерная гонка с Россией

Фото: Министерство обороны РФ

Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке и экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в рамках семинара на площадке Института Шиллера предупредил о возможной опасной гонке ядерных вооружений между США и Россией. По его словам, гонка начнется, если на смену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), истекающему в 2026 году, не будет заключено новое соглашение.

Сегодня мы оказались в ситуации, когда контроль над вооружениями почти что мертв. Как и в 1982 году, мы находимся в положении, когда США и Россия попросту не разговаривают друг с другом. Переговоры не ведутся. А последний из оставшихся элементов контроля над вооружениями — ДСНВ — должен истечь в феврале 2026 года. Если его не удастся заменить новым соглашением, это будет означать, что обе страны вступят в очень опасную гонку ядерных вооружений без механизма контроля, — сказал Риттер.

Он подчеркнул, что ядерные вооружения развернуты и подкреплены доктринами о превентивном ударе, а политика США вызывает разочарование и обеспокоенность в России, что может привести к включению в доктрину страны превентивного ядерного удара. Риттер заключил, что мир находится на краю ядерной бездны, которую люди сами создали, и если не будут приняты соответствующие меры, то через пять лет может случиться ядерный конфликт.

Ранее американские СМИ написали о российской ядерной торпеде «Посейдон», назвав ее оружием апокалипсиса. По словам экспертов, при ударе такой торпедой масштаб разрушений будет сравним с применением ядерной межконтинентальной ракеты.