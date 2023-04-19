США продолжат снабжать Киев оружием Белый дом: Вашингтон 19 апреля объявит о новой военной помощи Украине

Фото: defense.gov

США в течение суток объявят о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерии из запасов Пентагона. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

Сегодня администрация Джо Байдена и Камалы Харрис объявит о новом пакете военной помощи для Украины <...>. В него войдут боеприпасы для поставленных РСЗО HIMARS США и артиллерийские снаряды, — заявила она.

18 апреля правительство Германии сообщило о прибытии на Украину американского зенитно-ракетного комплекса Patriot вместе с боеприпасами. Киев также получил еще 16 грузовых автомобилей Zetros (в общей сложности было передано 76 единиц), а также два автомобиля погранохраны.

В начале апреля в Пентагоне сообщили, что США передадут Украине крупную партию боеприпасов, вооружений и военной техники в рамках нового пакета помощи на сумму $2,6 млрд. Отмечается, что имущество на $500 млн выделяется из арсенала американских вооруженных сил, еще 2,1 миллиарда выделяется на новые закупки.

Ранее военный эксперт и генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев заявил, что российской армии не удастся быстро «пощелкать» предоставленные Киеву системы противоракетной обороны Patriot, поскольку их будут пытаться замаскировать.