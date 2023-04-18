Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot вместе с боеприпасами прибыл на Украину, сообщило правительство Германии. Кабмин ФРГ регулярно на своем сайте обновляет список военной помощи для Украины. В нем также указано, что Киев получил еще 16 грузовых автомобилей Zetros ( в обще сложности было передано 76 единиц), а также два автомобиля погранохраны.