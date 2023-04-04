США объявили о новом пакете военной помощи Украине Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 млрд

Фото: Cpl. Cameron Hermanet/Keystone Press Agency/Global Look Press

США передадут Украине крупную партию боеприпасов, вооружений и военной техники в рамках нового пакета помощи на сумму $2,6 млрд, сообщается на сайте Пентагона. Отмечается, что имущество на $500 млн выделяется из арсенала американских вооруженных сил, еще 2,1 миллиарда выделяется на новые закупки.

Украинцам планируется, в частности, передать боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и «Град», снаряды для артиллерийских орудий калибра 155 и 105 миллиметров, выстрелы для разнокалиберных минометов, танковые снаряды калибра 120 и 105 миллиметров, 23 млн патронов для стрелкового оружия.

Американский конгрессмен-республиканец Пол Госар ранее заявил, что вмешательство США в конфликт на Украине обернулось эпической катастрофой и непоправимыми последствиями для этой страны. Он также раскритиковал Вашингтон за то, что тот потратил огромную сумму на поддержку Киева, игнорируя внутренние проблемы.

Он добавил, что США потратили впустую более $100 млрд, «ведя опосредованную войну там, где нам не место». При этом, по его словам, Америка разваливается на части из-за плохого финансирования. Конгрессмен, в частности, указал на разрушающуюся инфраструктуру, рост преступности в городах, увеличение количества бездомных и другие проблемы.