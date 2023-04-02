В США назвали эпической катастрофой вмешательство в конфликт на Украине Конгрессмен Госар: вмешательство США в конфликт на Украине стало эпической катастрофой

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Вмешательство США в конфликт на Украине обернулось эпической катастрофой и непоправимыми последствиями для этой страны, заявил американский конгрессмен-республиканец Пол Госар, слова которого приводит портал Iowa Standart. Он также раскритиковал Вашингтон за то, что тот потратил огромную сумму на поддержку Киева, игнорируя внутренние проблемы.

Участие Америки в конфликте между Россией и Украиной стало эпической катастрофой, приведшей к сотням тысяч жертв. <...> Каждый день без мира — это еще один день, который ставит под угрозу хрупкую безопасность, которой мир наслаждался на протяжении десятилетий, свободный от разрушительного воздействия ядерного оружия, — отметил Госар.

Он добавил, что США потратили впустую более $100 млрд, «ведя опосредованную войну там, где нам не место». При этом, по его словам, Америка разваливается на части из-за плохого финансирования. Конгрессмен, в частности, указал на разрушающуюся инфраструктуру, рост преступности в городах, увеличение количества бездомных и другие проблемы.

Госар подчеркнул, что Конгрессу США следует сосредоточить ресурсы на американцах, а не на Украине. В связи с этим он направил письмо в комитет по ассигнованиям палаты представителей с просьбой «не выделять больше ни цента» на военную помощь Киеву.

Накануне Госар заявил, что президент США Джо Байден и его клика потерпели очередное поражение в пиар-битве в украинском конфликте. Он отметил, что американцы уже устали от поддержки властями Киева и направления Вашингтоном денег куда угодно, только не на нужды своей страны.