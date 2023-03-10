Военный эксперт: ВСУ будут применять резиновые ЗРК Patriot Военный эксперт Бижев: ВСУ будут применять резиновые ЗРК Patriot для маскировки

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Пусковая установка ЗРК «Патриот»

Российской армии не удастся быстро «пощелкать» предоставленные Киеву системы противоракетной обороны Patriot, поскольку их будут пытаться замаскировать, рассказал НСН военный эксперт и генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев. По его словам, ВСУ будут использовать резиновые ЗРК, а также устанавливать дублер передатчика помех, чтобы имитировать работу комплекса. Эксперт отметил, что на один настоящий комплекс приходится по два-три ложных.

Пощелкать Patriot так просто не удастся. Они будут применять все виды маскировки, вводить в заблуждение. Будут ставить ложные ЗРК, резиновые, похожие на настоящие. Одному действующему комплексу два-три ложных комплекса ставится. Также ставится дублер передатчика помех, который на этой частоте работает, чтобы показывать, что комплекс работает, — рассказал Бижев.

Генерал-лейтенант уточнил, что Patriot может использоваться для прикрытия не только группировок войск, но и городов, таких как Запорожье или с населением до 500 тысяч человек. При этом потеря любого специалиста, задействованного в работе комплекса, повлечет за собой его полную небоеготовность, отметил военный эксперт. По его словам, ЗРК уступает российским С-300 по многим показателям.

Ранее сообщалось, что Киев получил одну из двух систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые ему пообещали Вашингтон и Берлин. Еще несколько систем Patriot Украине должны передать Нидерланды, однако сроки поставки комплексов не называются.