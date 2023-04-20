ВС России уничтожили два склада ВСУ под Лисичанском ВС России на Лисичанском направлении уничтожили понтонную переправу и склады ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что авиацией и артиллерией разрушена понтонная переправа и уничтожены два склада Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Лисичанском направлении. Подразделения Южного военного округа разбили переправу через реку Северский Донец около населенного пункта Дроновка в ЛНР, рассказал он ТАСС.

На Лисичанском направлении авиацией Южного военного округа разрушена понтонная переправа на реке Северский Донец в районе населенного пункта Дроновка и склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Каменка. В районе Григоровки артиллерийским расчетом гаубиц Д-30 артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса уничтожен склад горюче-смазочных материалов, — отметил Бигма.

Он добавил, что подразделения группировки «Юг» в районе Новоселовки Первой уничтожили позицию реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» противника.

Также российские артиллеристы разбили пункты временной дислокации и сосредоточение резервов 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ около Дзержинска и 110-й отдельной механизированной бригады около Авдеевки, заключил начальник пресс-центра.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что оператор переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» в районе Угледара сбил украинский штурмовик Су-25. Точный выстрел произвел военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота. Гордеев добавил, что также в ДНР уничтожена разведгруппа противника.