Российские военные в районе Угледара сбили украинский штурмовик Су-25 РИА Новости: в районе Угледара военные ВС России «Иглой» сбили украинский штурмовик Су-25

Фото: МО РФ

Начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что оператор переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» в районе Угледара сбил украинский штурмовик Су-25. Точный выстрел произвел военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота, сообщает РИА Новости.

На Южно-Донецком направлении была пресечена попытка нанесения противником авиаудара по передовым позициям группировки «Восток». Оператором переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара сбит самолет Су-25 ВСУ, — рассказал представитель группировки «Восток».

Гордеев добавил, что также в ДНР уничтожена разведгруппа противника. Ее обнаружила воздушная разведка, после чего из минометов был открыт огонь по четырем украинским военнослужащим.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы уничтожили колонну танков украинской армии. Они использовали противотанковый ракетный комплекс 9М133 «Корнет». Спецназ России уничтожил технику ВСУ, которые попытались контратаковать позиции российских войск на направлении к Угледару.