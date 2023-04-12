Российский спецназ сжег колонну танков ВСУ под Угледаром «РВ»: российский спецназ сжег колонну танков ВСУ под Угледаром с помощью «Корнета»

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские вооруженные силы уничтожили колонну танков украинской армии, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По информации источника, при этом использовали противотанковый ракетный комплекс 9М133 «Корнет».

Танковая колонна двигалась в районе Угледара на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Спецназ России уничтожил технику ВСУ, которые попытались контратаковать позиции российских войск на направлении к Угледару.

Ранее руководитель Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин сообщил, что в России создали специальные противотанковые группы по борьбе с западной бронетехникой в зоне действия спецоперации. По его словам, которые приводит телеканал «Звезда», разработаны методички и организована методика выполнения задач.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в регион пребывают британские танки Challenger 2. По его словам, Вооруженные силы РФ готовы им противодействовать непосредственно на линии боевого соприкосновения. Российские военнослужащие знают, как сжигать технику, поступившую в подразделения ВСУ.

Ранее стало известно, что США рассчитывают доставить танки M1A1 Abrams на Украину до конца 2023 года.