Военный эксперт предрек украинские провокации к 9 Мая Военный эксперт Дандыкин предупредил о возможных провокациях ВСУ ко Дню Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ко Дню Победы украинская сторона может организовать провокации против Вооруженных сил РФ, считает военный эксперт, ветеран боевых действий Василий Дандыкин. В беседе с «Радио 1» он выразил уверенность, что это не отразится на будущих успехах российских военных.

Конечно, попробуют подпортить нам настроение к 9 Мая, но мы будем, как всегда, проводить и «Бессмертный полк», хоть и онлайн, и парад. Это не повлияет на будущие успехи наших войск в спецоперации, — отметил Дандыкин.

По мнению эксперта, несмотря на усилия киевского режима, в ближайшее время будет освобожден Артемовск, затем последуют Марьинка, Авдеевка и Северск. Ветеран отметил, что Украина сейчас укрепляет оборону на линии Угледар — Славянск — Краматорск.

Все делается для того, чтобы осуществилось контрнаступление ВСУ. Переносятся сроки все время, но мы к этому готовы, сейчас инициатива находится в наших руках, — считает Дандыкин.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил, что ВСУ на Запорожском направлении готовят в Гуляйполе «новую Бучу». По его словам, Киев ведет информационную войну, поэтому провокационный сценарий вполне ожидаем.