Рогов рассказал, где ВСУ готовят «новую Бучу» Рогов: наступление ВСУ в Запорожье связано с готовящейся провокацией в Гуляйполе

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Наступление Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении связано с готовящейся провокацией в Гуляйполе, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, Киев ведет информационную войну, поэтому такой сценарий вполне ожидаем.

Гуляйполе должно стать новой Бучей. Сделав это, Киев сможет заручиться большей поддержкой на Западе и обвинять Россию, — сказал Рогов.

По его словам, сейчас под Гуляйполем работает большая группа европейских специалистов по информационно-психологическим операциям. Рогов заявил, что ее костяк — французы, основной целью которых является создание провокационных сюжетов о нанесении артиллерией ВС РФ ударов по гражданским объектам, жилым домам с массовыми жертвами. Политик считает, что расследовать подобный обстрел на Западе не будут.

Рогов добавил, что анонсы и переносы сроков украинского контрнаступления направлены на обеспечение внезапности атаки. Политик предположил, что упоминания дат и числа людей, публикующиеся в СМИ, призваны измотать противника.

Ранее Минобороны сообщило, что французские журналисты прибыли в город Гуляйполе Запорожской области для подготовки провокационных сюжетов о действиях ВС России. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российских военных хотят обвинить в ударах по мирным жителям.