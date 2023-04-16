В Минобороны предупредили о провокации против ВС России в Запорожье МО: французские журналисты приехали в Гуляйполе для съемки провокационных сюжетов о ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Французские журналисты прибыли в город Гуляйполе Запорожской области для подготовки провокационных сюжетов о действиях ВС России, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев в Telegram-канале Минобороны РФ. По его словам, российских военных хотят обвинить в ударах по мирным жителям.

По данным радиоразведки, в район населенного пункта Гуляйполе прибыла группа французских журналистов с большой долей вероятности в целях подготовки провокационных видеосюжетов о нанесении группировкой «Восток» ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей, — сказал Гордеев.

Ранее в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что Киев готовится организовать в Сумской области провокацию и обвинить Россию в применении отравляющих веществ. В гумштабе отметили, что эту операцию готовят в офисе украинского президента.

По данным российской стороны, Киев подготовил в городе Ахтырка участок, который назовут «передовым рубежом обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения с российскими войсками». Туда Украина планирует доставить из моргов тела и останки погибших украинских военнослужащих. Их смерть подадут как результат удара российской артиллерии боеприпасами, снаряженными «отравляющими веществами», подчеркнули в гумштабе.

В феврале Минобороны России предупредило о подготовке Украины провокации в отношении Приднестровья. В ведомстве пояснили, что Киев планировал инсценировать наступление российских войск со стороны непризнанной республики, что должно было послужить поводом для вторжения туда ВСУ.