Минобороны предупредило о подготовке провокации Киева в Приднестровье МО РФ: Киев готовит провокацию с постановочным вторжением в Приднестровье

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В Минобороны России заявили о том, что власти Украины в ближайшее время намерены осуществить провокацию в отношении Придестровья. Согласно сообщению российского ведомства, которое приводит ТАСС, акцию должны реализовать подразделения Вооруженных сил Украины с привлечением формирования «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В качестве предлога для вторжения послужит инсценировка наступления российских войск.

По имеющейся информации в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями Вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования «Азов», — говорится в сообщении Минобороны.

Там добавили, что поводом для вторжения на территорию непризнанной республики Киев планирует сделать инсценировку наступления войск РФ с территории Приднестровья. Для этого участники акции будут переодеты в форму российских военнослужащих

В ведомстве подчеркнули, что следят за ситуацией в регионе и готовы реагировать на изменения в обстановке.

Ранее помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко сообщил, что армия страны перешла к мерам «адекватного реагирования» на провокации Украины на южной границе республики. Полковник отметил, что Украина сосредоточила у приграничной с Белоруссией территории значительную группировку армии, на высоком уровне сохраняется разведдеятельность с применением беспилотников. По словам Ревенко, последние неоднократно нарушали государственную границу.