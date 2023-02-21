«Перешли к мерам»: в Белоруссии мягко реагируют на «провокации» Украины Армия Белоруссии начала реагировать на действия Украины на южной границе

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Армия Белоруссии приступила в мерами «адекватного реагирования» на «провокации» со стороны Украины на южной границе страны, сообщил помощник Министра обороны страны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко. По его словам, эта реакция — «максимально сдержанная».

Вероятность возникновения вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остается высокой уже на протяжении длительного времени. При этом если ранее провокации нами лишь фиксировались, то теперь мы перешли к мерам адекватного реагирования на них. Подчеркну, что эта реакция максимально сдержанная, — цитирует Ревенко Telegram-канал Минобороны РБ.

Полковник отметил, что Украина сосредоточила у приграничной с Белоруссией территории значительную группировку армии. На высоком уровне сохраняется разведдеятельность с применением беспилотников. По словам Ревенко, последние неоднократно нарушали государственную границу.

При этом Ревенко отметил, что белорусские силовики стараются сохранять сдержанный формат взаимодействия с армией соседнего государства, чтобы не спровоцировать разрастание конфликта.

Мы понимаем, что от нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт в Украине в текущих рамках или станет более масштабным, — говорит Ревенко.

В конце января в Белоруссии прошла совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки российских и белорусских войск. Военные отработали применение группировки для защиты Союзного государства, а сама тренировка стала очередным этапом подготовки к совместному оперативному учению «Щит Союза — 2023», которое пройдет в России в сентябре 2023 года.