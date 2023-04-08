В гумштабе сообщили о подготовке офисом Зеленского провокации против России Гумштаб: Украина готовит провокацию, которая дискредитирует Россию в мире

Фото: Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев готовится организовать в Сумской области провокацию и обвинить Россию в применении отравляющих веществ, сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине. По его данным, руководят подготовкой из Офиса украинского президента, сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, подтвержденным из нескольких независимых источников, под руководством офиса президента Украины осуществляется подготовка масштабной провокации, направленной на дискредитацию Российской Федерации на международной арене, — цитирует агентство сообщение гумштаба.

Украинская сторона, как отметили в гумштабе, подготовила в городе Ахтырка участок, который назовут «передовым рубежом обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения с российскими войсками». Туда Украина планирует доставить из моргов тела и останки погибших прежде украинских военнослужащих. Их смерть подадут, как результат удара российской артиллерии боеприпасами, снаряженными «отравляющими веществами».

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ стали использовать новую тактику в зоне ответственности второго армейского корпуса Минобороны РФ на Луганском направлении. По его словам, украинские силовики провоцируют российских бойцов: они дают себя обнаружить, а затем, после открытия по ним огня, уходят в укрытия.