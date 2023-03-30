ВСУ стали использовать новую тактику на Луганском направлении Марочко: ВСУ провоцируют российских военных стрелять вхолостую

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

ВСУ стали использовать новую тактику в зоне ответственности второго армейского корпуса Минобороны РФ на Луганском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. По его словам, украинские силовики провоцируют российских бойцов: они дают себя обнаружить, а затем, после открытия по ним огня, уходят в укрытия.

В зоне ответственности 2-го армейского корпуса МО РФ отмечается новая тактика противника, направленная на провоцирование наших подразделений, — заявил подполковник в отставке.

Как сказал Марочко, украинские бойцы маневренными группами выдвигаются в зону российских позиций. После этого они дают себя обнаружить, а затем уходят в укрытия. Марочко отметил, что провокации направлены не только на увеличение расхода боеприпасов у российских подразделений, но и на экономию со стороны ВСУ собственного боекомплекта, поставляемого силами НАТО.

Ранее Марочко говорил, что в рамках контрнаступления ВСУ могут нанести удары сразу по трем-четырем направлениям. По его словам, некоторые из них будут нацелены на отвлечение российской армии. При этом эксперт считает, что Киев полностью подчиняется командам Вашингтона, от которого и будут зависеть его действия.