Российский полковник заявил о скорых изменениях на передовой под Харьковом Полковник Алехин: Россия на Харьковском направлении начала подготовку атаки

Фото: Министерство обороны РФ

Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган»

Россия на Харьковском направлении приступила к огневой подготовке атаки, заявил полковник запаса Геннадий Алехин. В скором времени можно ожидать серьезных изменений на передовой, отметил он в беседе с URA.RU.

Военный обозреватель обратил внимание на сводки Минобороны РФ, касающиеся ударов на Харьковском направлении.

Поражаются объекты военной инфраструктуры, командные пункты, места сосредоточения войск ВСУ. Это делается неспроста. На языке военных нанесение массированных огневых ударов артиллерии, РСЗО, боевой авиации называется огневая подготовка атаки, — пояснил Алехин.

По его мнению, на фронте скоро произойдут «какие-то крупные события». Полковник запаса предположил, что возможны фланговые удары российских подразделений. Это могут быть «какие-то охваты, прорывы». Замысел известен лишь тем, кто «находится в штабе», считает военный обозреватель.

При этом план действий, по его мнению, будет отталкиваться от обстановки в зоне боевых действий. Он подчеркнул, что разговаривал с участниками спецоперации разного ранга и отметил их общий боевой настрой.

Готовы к различным вариантам предстоящих боевых действий. А это немаловажно, — заключил Алехин.

Ранее Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил NEWS.ru: Вооруженные силы Украины понимают, что «получат по полной программе» в ходе планируемого Киевом контрнаступления, однако западные кураторы не оставляют им выбора и подталкивают к нему. Он считает, что российские войска встретят ВСУ «дружескими объятиями» и перемолотят весь ударный кулак.