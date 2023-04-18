Герой России рассказал, как войска встретят контрнаступление ВСУ Герой РФ Липовой заявил, что ВСУ «получат по полной программе» в случае наступления

Фото: Министерство обороны РФ

Расчет 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С»

Вооруженные силы Украины понимают, что «получат по полной программе» в ходе планируемого Киевом контрнаступления, однако западные кураторы не оставляют им выбора и подталкивают к нему, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. Он считает, что российские войска встретят ВСУ «дружескими объятиями» и перемолотят весь ударный кулак.

Они (ВСУ. — NEWS.ru) анонсируют его (контрнаступление. — NEWS.ru) с Нового года, удивляться не приходится. Сами они бы никогда не стали этого делать, если бы их не подталкивали сзади наставники и кураторы из-за океана, они понимают, что могут получить по полной программе, но выбора нет, — сказал Липовой.

Он пояснил, что в наступлении расход боевой техники и личного состава гораздо больше, чем в обороне.

Наши войска готовы их встретить «дружескими объятиями», пусть наступают, их уже с нетерпением ждут, — считает эксперт.

По его словам, президент РФ поставил приоритетную задачу — сохранение личного состава, поэтому торопиться некуда. Собеседник убежден, что российские военнослужащие перемолотят весь ударный кулак, который инструкторы НАТО долго и тщательно готовили, а далее будет принято соответствующее решение согласно сложившейся обстановке.

Ранее американский журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщил, что США и союзники готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля.

15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил власти США за оказываемую поддержку и заявил, что украинские войска готовы пойти в контрнаступление в ближайшее время. Он назвал главной целью страны возвращение территорий в границах 1991 года.