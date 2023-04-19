В Минобороны Украины объявили о начале контрнаступления Минобороны Украины: началось контрнаступление в Донбассе по четырем направлениям

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Ситуация в Артемовске является элементом контрнаступления, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщила заместитель министра обороны страны Анна Маляр. Она отметила, что контрнаступление совершается сразу по четырем направлениям.

Наступление сегодня идет на четырех направлениях: это Бахмутское, Марьинское, Авдеевское и Лиманское. Это контрнаступательные действия, это контрштурм. <...> То, что сейчас происходит в Бахмуте, — там тоже есть активные штурмовые действия, — сказала Маляр.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ко Дню Победы украинская сторона может организовать провокации против Вооруженных сил РФ. При этом он выразил уверенность, что это не отразится на будущих успехах российских военных. По мнению эксперта, в ближайшее время Вооруженные силы РФ возьмут под контроль Артемовск, затем последуют Марьинка, Авдеевка и Северск.

В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил, что ВСУ на Запорожском направлении готовят в Гуляйполе «новую Бучу».