Очевидец: ВСУ в Артемовске закидали гранатами подвал с мирными жителями РИА Новости: ВСУ в Артемовске закидали гранатами подвал с мирными жителями

Фото: Edgar Gutiarrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Житель Артемовска (Бахмута) Владимир Коляда рассказал о том, как украинские военные в конце марта при бегстве с позиций намеренно закидали гранатами мирных жителей, которые прятались в подвале, сообщает РИА Новости. По словам мужчины, в мае 2022 года дезертировавшего из ВСУ, людям также стреляли в спину, когда их эвакуировали бойцы группы «Вагнер».

Из нашего дома сделали огневую точку, когда мы сидели в подвале. Семь человек нас было — сидели и ждали, нас на улицу не выпускали военные <...>. 22 марта начали стрелять нам в подвал, мы побежали. У нас Г-образный дом, нам начали стрелять в подвал с лестничного марша, начали кидать гранаты туда, — рассказал Коляда.

Он уточнил, что стрельба по жителям Артемовска продолжалась, хотя люди из подвала просили ее прекратить даже на украинском языке.

При эвакуации гражданских горожан бойцами «Вагнера» ВСУ еще контролировали половину дома и стреляли уже в спину людям. Из мирных жителей никто не пострадал, сказал Коляда.

Ранее боец группы «Вагнер» сообщил, что мирные жители в Артемовске отказываются эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города. По его словам, люди дожидаются прихода российских сил. Он добавил, что его подразделение продолжает вывозить мирных жителей из города в безопасное место. Последний раз вывезли восемь человек, из которых двое были детьми.