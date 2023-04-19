Боец «Вагнера»: жители Артемовска не уходят на подконтрольную Киеву сторону РИА Новости: жители Артемовска не стали эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Мирные жители в Артемовске отказываются эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города, сообщил РИА Новости боец группы «Вагнер». По его словам, люди дожидаются прихода российских сил.

Два пацана маленьких, одному — шесть, другому — восемь, по-моему. Сидели с родителями в частном секторе, к ним тоже приходили украинцы, хотели их эвакуировать на свою сторону, но они отказались и сидели, просто ждали нас, — рассказал боец «Вагнера».

Он добавил, что его подразделение продолжает вывозить мирных жителей из города в безопасное место. Последний раз вывезли восемь человек, из которых двое были детьми. При этом жители Артемовска часто просят помочь с эвакуацией домашних животных. Боец «Вагнера» обратил внимание, что люди в городе переживают больше за своих домашних питомцев, чем за себя.

Ранее другой боец «Вагнера» рассказал, что украинские силы строили некоторые укрепления в Артемовске для создания видимости тщательно подготовленной обороны. По его словам, в основном ВСУ вели бой из жилых многоэтажных домов и в частном секторе, а не из линий окопов, блиндажей и бойниц.