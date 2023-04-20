В США нашли объяснение пророссийским настроениям жителей Украины NYT сочла слова украинцев про обстрелы ВСУ своих же городов российской пропагандой

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Американская газета New York Times разместила статью о пророссийски настроенных жителях подконтрольной Киеву Константиновки в ДНР. Их обвинения в адрес Вооруженных сил Украины (ВСУ) в том, что они сами обстреливают город, издание объяснило влиянием «российской пропаганды».

В публикации подчеркивается, что некоторые жители прифронтовых городов на востоке Украины спустя год после начала российской спецоперации поддерживают Москву.

Они повторяют строчки из российской пропаганды, обвиняя Запад в разжигании войны, а украинскую армию — в обстрелах своих домов с целью вынудить людей уехать, — отмечается в статье.

Побывавшие в Донбассе журналисты издания указали на то, что регион и раньше был самым пророссийским на Украине. В географически близком к России регионе проживают семьи, которые связанные с обеими странами, а в городах Донбасса «по-русски говорили чаще, чем по-украински», признали в New York Times.

Ранее советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что киевские власти могли уничтожить всех пророссийски настроенных людей, но не сделали этого вовремя. По его словам, такую задачу сейчас «сложнее выполнить». Несмотря на это, он призвал «достаточно жестко пойти по этому пути». Подоляк добавил, что для этого нужны соответствующие законы.