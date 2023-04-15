На Украине признались в геноциде собственного населения Подоляк: власти не смогли вовремя уничтожить всех пророссийски настроенных людей

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Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что киевские власти могли уничтожить всех пророссийски настроенных людей, но не сделали этого вовремя, передает URA.RU. По его словам, эту задачу сейчас «сложнее выполнить». Несмотря на это, он призвал «достаточно жестко пойти по этому пути».

Тогда можно было много пророссийских людей просто физически зачистить, сегодня это чуть-чуть сложнее. Но только чуть-чуть, это не значит «невозможно». И мы должны сегодня достаточно жестко пойти по этому пути, — сказал Подоляк.

Он добавил, что для этого нужны соответствующие законы.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека не обнаружило проявлений геноцида на Украине во время расследования военных преступлений и преступлений против человечности, заявил глава УВКПЧ Фолькер Тюрк. Он подчеркнул, что в зоне СВО продолжается расследование, в ходе которого было установлено, что нарушения прав человека являются «шокирующе рутинными». Он добавил, что число жертв среди гражданского населения существенно превышает официальные показатели. Расследование будет расширено.