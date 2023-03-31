ООН не обнаружила проявлений геноцида на Украине

Фото: ohchr.org

Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не обнаружило проявлений геноцида на Украине во время расследования военных преступлений и возможных преступлений против человечности, заявил глава УВКПЧ Фолькер Тюрк. По его словам, которые приводит РИА Новости, омбудсмены продолжают следить за ситуацией.

Мы видели недавний доклад международной комиссии по расследованию, в котором также выражается обеспокоенность по поводу возможных преступлений против человечности. На данный момент анализ не затрагивает другие виды преступлений, но мы продолжаем следить за происходящим, — сказал Тюрк.

Независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине ранее также заявила, что не обнаружила признаки геноцида на территории республики.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад пытается стереть из памяти факты своей причастности к геноциду, расизму и работорговле. Политик подчеркнул, что попытки западных стран фальсифицировать мировую историю нельзя обходить вниманием. Он добавил, что в сегодняшней практике западные государства используют методы, приводящие к «губительным итогам».