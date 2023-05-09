ВСУ прорываются сквозь фланги в Артемовск: новости СВО на вечер 9 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны Украины

Президент России Владимир Путин заявил в ходе военного парада 9 Мая на Красной площади, что украинский народ стал заложником государственного переворота и планов Запада. По его словам, в этом состоит причина катастрофы на Украине. Путин отметил, что Запад провоцирует кровавые конфликты и перевороты, сеет ненависть, русофобию, а агрессивный национализм уничтожает ценности. По его словам, западные элиты это делают, чтобы диктовать свои правила. По сути, это система грабежа и насилия, подчеркнул российский лидер.

Также он сообщил, что Россия гордится всеми участниками СВО. По словам Путина, от них зависит будущее российской государственности. Глава государства добавил, что нет важнее дела, чем боевая работа военнослужащих.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 9 мая российские военные нанесли сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации резервов ВСУ, а также хранения их боеприпасов. По данным ведомства, все цели ударов были достигнуты — ВС РФ помешали украинским солдатам переправить резервы и боеприпасы в зоны боевых действий.

По данным источника РИА Новости, подразделения российских войск взяли под свой контроль подходы ко всем островам в устье Днепра в Херсонской области. По его словам, у ВСУ нет шансов снова там закрепиться. Минобороны России эту информацию не комментировало.

«Русская весна» сообщила, что российские военные задействовали ракетные комплексы «Искандер» для нанесения ударов по скоплениям войск ВСУ и остановки готовящегося контрнаступления. Накануне ракеты были выпущены по целям под Харьковом, где были сосредоточены украинские подразделения. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление предпринимателя Евгения Пригожина, который сообщил, что украинские военные начали «рвать фланги» на Артемовском направлении. По словам бизнесмена, в ближайшее время ВСУ пойдут в контрнаступление.

Предприниматель также подчеркнул, что бойцы ЧВК «Вагнер» останутся в Артемовске еще в течение нескольких дней. По его словам, для полного перехода города под контроль российских сил необходимо взять два квадратных километра территории. Также он заявил, что частная военная компания «Вагнер» получила лишь 10% обещанных Минобороны снарядов.

Фото: Министерство обороны РФ

Как считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, скорое контрнаступление ВСУ не стоит рассматривать как единственное сражение, которое определит дальнейший ход боевых действий. Он добавил, что контрнаступление — это вопрос не недели или месяца.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на 9 мая украинские войска обстреляли Шебекино. По его словам, один из снарядов упал между двумя многоквартирными жилыми домами, в результате чего фасады и балконы зданий были повреждены. Также ущерб был нанесен шести автомобилям, которые стояли рядом. Пострадавших нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что утром 9 мая украинские военные открыли огонь по населенному пункту Курковичи. По его словам, один из снарядов упал возле здания детского садика, в результате чего в помещении загорелись постельные принадлежности и были выбиты стекла. Один боеприпас разорвался на спортивной площадке. Пострадавших нет.

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление Пригожина о том, что украинские военные нанесли удар по объекту в Донбассе, где содержались пленные бойцы ВСУ. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Как считает военный обозреватель Виктор Литовкин, в случае провокаций со стороны Вооруженных сил Украины близ непризнанной Приднестровской Молдавской Республики у России могут появиться основания для военных действий в направлении Одессы и Николаева. По его словам, РФ получает просьбы по усилению миротворческого контингента в регионе, однако пока прямого пути в Приднестровье нет.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал, что мирные переговоры по Украине в данный момент времени невозможны. Он добавил, что, несмотря на сложности, диалог ведется с обеими сторонами конфликта для решения конкретных проблем.