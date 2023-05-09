Названо условие для наступления России на Николаев и Одессу Полковник Литовкин: провокация ВСУ возле Приднестровья позволит РФ наступать на Одессу

Фото: Министерство обороны РФ

В случае провокаций со стороны Вооруженных сил Украины около непризнанной Приднестровской Молдавской Республики у России могут появиться основания для военных действий в направлении Одессы и Николаева, пишет URA.RU со ссылкой на военного обозревателя Виктора Литовкина. По его словам, Россия уже получает просьбы по усилению миротворческого контингента в регионе, однако пока прямого пути в Приднестровье нет.

Возможно, это может стать поводом для того, чтобы наши войска начали действовать в Николаевской и Одесской областях под предлогом необходимости усиления миротворцев. Однако просьба — это недостаточное основание. Если бы Украина осуществила провокацию на границе с Приднестровьем, тогда можно было бы говорить о том, что мы вступили в операцию из-за смертельной угрозы нашим миротворцам, — сказал Виктор Литовкин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не готовы что-либо сказать по поводу увеличения числа миротворцев в Приднестровье. Он отметил, что просьба руководства республики пока не сформулирована.

4 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ не намерены атаковать Приднестровье, но держат войска у границ республики. По его словам, Украина не будет предпринимать каких-либо действий, поскольку признает суверенитет Молдавии.