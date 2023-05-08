В Кремле ответили на призыв увеличить число миротворцев в Приднестровье Песков: пока нечего сказать по поводу увеличения числа миротворцев в Приднестровье

Фото: Министерство обороны РФ

В Москве пока не готовы что-либо сказать по поводу увеличения числа миротворцев в Приднестровье, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что просьба руководства непризнанной республики пока не была сформулирована, передает ТАСС.

Нет, пока нет, — ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос о наличии планов по увеличению контингента миротворцев.

8 мая представитель республики в РФ Леонид Манаков заявил, что руководство непризнанной Приднестровской Молдавской Республики просит Россию увеличить численность миротворческого контингента в связи с возросшими рисками безопасности. Он пояснил, что российская сторона сократила численность миротворцев в одностороннем порядке еще в 1995 году.

Согласно документам Объединенной контрольной комиссии, штатная численность российских миротворческих сил должна составлять 3100 человек, но в настоящее время в ПМР находятся не более 450 миротворцев.

Манаков добавил, что возможность увеличения миротворческого контингента предусмотрена документами комиссии. Это оправдано при ухудшении ситуации с безопасностью и возрастанием террористической угрозы, подчеркнул он.