В Приднестровье попросили Россию увеличить миротворческий контингент

Фото: Министерство обороны РФ

Руководство непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) просит Россию увеличить численность миротворческого контингента в связи с возросшими рисками безопасности, рассказал РИА Новости глава представительства республики в РФ Леонид Манаков. Он пояснил, что российская сторона сократила численность миротворцев в одностороннем порядке еще в 1995 году.

Приднестровье неоднократно ходатайствовало об увеличении численности российских миротворцев, в том числе за счет набора военнослужащих из числа граждан РФ, постоянно проживающих в Приднестровье, — сказал Манаков.

Согласно документам Объединенной контрольной комиссии, штатная численность российских миротворческих сил должна составлять 3100 человек, но в настоящее время в ПМР находятся не более 450 миротворцев.

Манаков добавил, что возможность увеличения миротворческого контингента предусмотрена документами комиссии. Это оправдано при ухудшении ситуации с безопасностью и возрастанием террористической угрозы, подчеркнул он.

Ранее Telegram-каналы сообщали о переброске подразделений ВСУ к границам Приднестровья. Предполагается, что провокациями в непризнанной республике украинские силы рассчитывают отвлечь российские войска.